La plantilla del Juventud de Torremolinos confía: "Estamos capacitados, lo pondremos difícil"

Torremolinos vive esta semana un sueño en el aspecto deportivo, su Juventud de Torremolinos de Segunda RFEF se mediará a la SD Huesca de Segunda División. Un encuentro que el vestuario espera con ganas según Javi López: "Ahora mismo estamos muy ilusionados, esto para Torremolinos tiene que ser una fiesta y esperemos que el campo se llene, que venga bastante gente". El extremo derecho no se esconde y quiere soñar: "Queremos pasar la eliminatoria como sea". El malagueño tiene pasado blanquiazul, por lo que no será la primera vez que compita en la Copa del Rey. No es nuevo y conoce la dificultad del encuentro: "Está claro que va a ser un partido complicado, viene un rival de Segunda División. Son dos categoría por encima nuestra y tienen muy buenos jugadores. Además es un equipo que ha estado en Primera hace poco y sabemos que lo bueno es que es a partido único. Jugamos en nuestra casa, con nuestra gente y vamos a intentar ponérselo lo más difícil posible".

Por eso, manda un mensaje a cualquier apasionado de la pelota que quiera aportar su granito de arena para buscar la machada: "Para Torremolinos es un partido muy importante, yo creo que para toda la ciudad. Nosotros el llamamiento que hacemos es que venga toda la gente posible, ya que va a ser un muy buen partido y una ayuda al club que nos vendría muy bien para la temporada. Además ya que el Málaga no se va a poder ver que vengan a vernos a nosotros y nos apoyen". Casualidades de la vida, el Juventud Torremolinos se pudo convertir en un matagigantes la campaña pasada ante el Córdoba, quien debió remontar en El Pozuelo: "Estuvimos a punto de eliminar a un Córdoba que este año está ahí haciendo las cosas muy bien, es un buen equipo. Ahora viene el Huesca, nosotros creo que estamos capacitados para plantarles cara y ponérselo difícil. Vamos a intentar ganar y pasar a la siguiente ronda". El mensaje del vestuario verdiblanco es claro.

Aunque si los malagueños quieren conseguir la campanada deberán ser precisos de cara a portería, algo que no es virtud en uno de los equipos que más empates consiguió la temporada pasada en Tercera RFEF y este año en Segunda Federativa: "Es verdad que últimamente nos está costando mucho hacer goles, aunque estamos generando muchas ocasiones no estamos teniendo fortuna. Por ejemplo el año pasado si nos entraba siempre. La campaña anterior sabíamos que tarde o temprano iba a entrar el gol y este año sí que con los palos estamos teniendo esa mala suerte, pero bueno esperemos que esta semana cambie, es el mejor momento para que eso suceda".

Eso sí, el extremo derecho tiene claro que si se ponen por delante el Huesca va a tener que esforzarse a fondo: "En este campo estamos haciendo las cosas bien defensivamente, es verdad que si nos ponemos por delante somos un equipo difícil de batir en nuestra casa. Esperemos que eso sea así y que al Huesca le cueste meternos un gol". Además, el exmalaguista recuerda que El Pozuelo es un campo trampa para un equipo de Segunda División: "Yo creo que siempre jugar fuera de casa es complicado para un equipo y en este caso el Huesca se va a encontrar un campo más pequeño de lo habitual a donde ellos juegan, pero creo que el césped está en muy buenas condiciones. Ahora está en el mejor momento de la historia del Torremolinos. Ellos se van a sentir cómodos pero intentaremos hacérselo difícil y ponérselo complicado".

Javi López es un referente para un vestuario que cuenta con bastante juventud, el extremo es un espejo donde reflejarse: "Para los jóvenes este partido también es ilusionante. Van a estar aquí contra un buen equipo, un equipo de Segunda División. Ellos estarán ilusionados, con muchas ganas de jugar y hacerlo lo mejor posible. Vienen con muchas ganas y hay nivel para poder ir para arriba". Es la perspectiva de un veterano, quien confirma que él también se pone nervioso todavía ante este cartel: "Durante la semana seguro que duermo bien, aunque cuando llegue el día antes del partido sí tendré un poco más de nerviosismo, pero es un partido para estar tranquilos y disfrutar".

Málaga CF

La Copa del Rey es la competición donde los sueños se hacen realidad y dispuestos a pedir, aunque no se pueda cumplir de momento Javi quería medirse a su exequipo: "Dentro de las posibilidades yo prefería al Málaga aquí, por el ambiente que íbamos a tener o un Granada, pero nos toca un buen equipo de Segunda División. Un equipo que tiene buenos jugadores y sabemos que va a ser un rival difícil". Un derbi malagueño habría sido una eliminatoria muy especial: "Creo que tanto para mí como para todos los malagueños y torremolinenses sería un partido especial y súper bonito. El ambiente que habría aquí sería histórico ya que nunca se ha vivido y esperemos que eso pase alguna vez".

El extremo exmalaguista bromea con la supuesta situación donde el Juventud de Torremolinos eliminase al primer equipo de la ciudad: "Siempre hay que mirar el lado bueno y los malagueños preferirían que lo elimine el Torremolinos a que los elimine ahora el Peña Deportiva. Hay que apoyar a los equipos de la ciudad para que estén lo más arriba posible". Quién sabe si esa situación llegará a cumplirse en la siguiente ronda, de momento lo primero es que blanquiazules y verdiblancos ganen sus respectivos encuentros este domingo.

El canterano malaguista no pudo desaprovechar la oportunidad de hablar sobre su exclub, ese que le dio tanto: "Nunca es de buen gusto ver al Málaga como está en esta situación, lleva ahí un par de años que no están saliendo las cosas y ahora hay un poco de nerviosismo en la ciudad por todo lo que está pasando. La Segunda División es muy larga, complicada y está muy igualada. Parece difícil ver ahora enganchar dos partidos seguidos pero en el momento que eso pase.... Además ahora viene el parón que va a venir bien a todos, vendrá algún fichaje y seguro que la plantilla será mejor. No hay que tener problema para salvarse".

De momento, aunque se muestra optimista, su cabeza está lejos de Martiricos, en concreto sólo piensa en el domingo. Javi confirma que no cambia su rutina antes de cada partido, esa es su superstición: "Antes de los partidos si tengo. El día de antes siempre como lo mismo, siempre suelo hacer lo mismo y es lo que suelo hacer. No cambiaré mucho de lo que llevo haciendo". Sobre si el Juventud de Torremolinos da la campanada, el extremo no promete nada de momento... aunque deja la puerta abierta: "No soy mucho de esas cosas, ahora mismo no sé lo que haría. Me tendríais que decir vosotros a ver qué hacer o si me dais alguna idea, pero no me mojo. Lo que está claro es que montaríamos una fiesta aquí porque lo que después vendría sería bastante bueno para la ciudad y para el club". De momento, tocará esperar para ver si se cumple la profecía de David contra Goliat y se vive una fiesta con final feliz este domingo en El Pozuelo.