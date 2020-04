"Porque no seamos Capital Europea del Deporte, no vamos a dejar de hacer cosas"

La concejala de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, trata con optimismo los problemas que la crisis del coronavirus COVID-19 ha causado en la Capitalidad Europea del Deporte que la Málaga tenía previsto celebrar este año. La edil es optimista dentro del gran número de cancelaciones deportivas que sufre la conmemoración.

Preguntada si la organización de esta capitalidad tenía previsto extender el año en el que la capital de la Costa del Sol es la protagonista, Losada fue cauta debido a la complejidad de dicha posibilidad: "Fueron ellos quienes se pusieron en contacto con nosotros y nos dijeron que barajaban esa posibilidad, hay varios factores, uno de lloes es que la ciudad que tenía la capitalidad para el 2021 pueda. Se ha hablado la prórroga de tres meses, se pusieron a nuestra disposición, sabiendo que iban a indagar en esa posibilidad. Tendría que aceptarlo Lisboa", dijo a los micrófonos de Ser Málaga. "Todos los eventos afectados serán prorrogados y llevados a otra fecha. Vamos a intentar que todo se realice pero en otra fecha. Si no se pueden hacer, por ejemplo, los dos partidos de la Seleción Española de Baloncesto, trataremos de hacerlos el año que viene. Porque no seamos Capital Europea del Deporte, no vamos a dejar de hacer nada", confirmó Losada que también habló sobre la Copa de la Reina: "En cuanto a la Copa de la Reina de fútbol, es en mayo y no nos pueden decir nada, está todo en el aire. Luis Rubiales, con quien tenemos buena relación, está comunicándose desde el primer momento y todo está en el aire. Nos trasladan la información que ellos tienen, inicialmente era un cambio de fechas lo hablado, pero todo está en el aire, porque no se sabe nada".

La falta de información sobre la celebración de actos públicos en un futuro próximo, mantiene las posibilidades de aplazamiento de los eventos en el aire. La intención del Consistorio con citas relevantes como la Copa de la Reina de fútbol es que pueda ser presenciada por el público en directo: "No es que no queramos a puerta cerrada. Cuando surge la idea de la Copa de la Reina a Málaga, lo que me ilusiona es que la gente vaya a La Rosaleda a ver a sus equipos. Es diferente a un partido de fútbol que pueden echar por televisión. Con la Copa de la Reina pretendía que no sólo las niñas de Málaga, también el público, vieran en directo a las jugadoras y vieran como hay niñas que han cumplido su sueño, que han conseguido estar ahí jugando y viviendo del deporte. Todos seguimos el último minuto y de un día para otro cambian las circunstancias. Espero que barajemos otra fecha y que nos propongan un cambio de fechas en las que se asegure acudir al estadio"

Málaga CF y el jeque

Por otro lado, Losada también abordó la situación actual del conjunto de fútbol de la capital de la Costa del Sol, yan que mantiene el contacto con los actuales regentes del equipo: "Hablé la semana pasada con el administrador judicial, es un señor educadisismo y encantador. Me llamó para darme las gracias por un vídeo en el que instábamos a comprar la camiseta solidaraia del Málaga. Comentamos distintos temas y me quedo muy tranquila con que esté él llevando las riendas del Málaga. Lo veo muy competente y creo que con él a la cabeza muchos de los problemas del Málaga encontrarán el raíl correcto y la solución. También soy abogada, me entiendo muy bien con él, los dos hablamos el mismo lenguaje".

La concejala también fue cuestionada por las últimas reacciones de Al-Thani en las redes sociales en las que arremete contra el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre: "Estas últimas en concreto no. Sí con anterioridad, cuando empezó la crisis intentar dirigirnos a él personalmente pero era imposible, no respondía. Cuando pone estos tuits, pues no los comparto, no es la forma adecuada de comunicarse y hace mucho tiempo que no entiendo al señor Al-Thani no sólo estos tuits, es que hace mucho que no entiendo su comportamiento". "Es evidente que la gestión...usaría por ser amable el término ha sido mejorable. Creo que soy amable. La gestión, si ha exisitido no ha sido a favor de los intereses del Málaga. Ha sido desafortunada desde que él está al frente y sus palabras han ido en ese sentido desde que está al frente del equipo", zanjó Losada en el dial de Ser Málaga.

Por último, Noelia Losada se despidió con un mensaje positivo y adelantó una de las actividades que está programando el área que dirige en el Ayuntamiento y que tienen como objetivo que la gente pueda hacer un mínimo de ejercicio en su casa a pesar de la falta de espacio: "Estoy intentado hacer iniciativas para que los malagueños se muevan, a ver si la semana que viene podemos lanzarlas para que la gente se mueva en sus casas. Por favor que la gente, aunque sea en sus casas, encuentre la manera de moverse. El que tenga el hábito que se mueva, menos comida y más zapatillas aunque sea en casa".