El jeque Al-Thani pide una "investigación internacional" por el Borussia-Málaga

Reaparece el jeque Al-Thani en Twitter con motivo del séptimo aniversario del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre el Borussia Dortmund y el Málaga, que terminó con la polémica eliminación de los blanquiazules. El catarí pide que se abra una "investigación internacional" por aquel encuentro.

"Todos saben lo que pasó contra el Málaga. Un juego de bandas. Pedimos abrir una investigación internacional, justa y transparente. Pedimos justicia y respeto por el Málaga. Fue un día negro para el fútbol en el mundo. #The_Black_day 9-4-2013", rezaba el mensaje del sheikh Al-Thani.

No es la primera vez que acusa a los organismos del mundo del fútbol de corrupción. En realidad, si no apunta al fútbol, lo hace al mundo de la política, incluso la Corona se ha llevado algún palo made in Al-Thani. La última expresión fue dando lecciones de geopolítica contra la UE y atizando otra vez al alcalde de Málaga. Por su parte, De la Torre respondió con elegancia a ese ataque.

Everyone know what happened against Málaga cfThis is bands gamewe ask to open international investigationFair and transparentwe ask for justiceRespect #Málagacf Black day for football in the world #The_Black_day 9-4-2013 🌑 pic.twitter.com/EJ3TeuTJgL