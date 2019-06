Carmelo Urbano vence en la Klasika Berango

El malagueño Carmelo Urbano sigue en racha. El ciclista de Coín, que corre en el Caja Rural, se codea con los mejores corredores de la categoría sub 23 en el pelotón español y va poniendo picas por el Norte de España, donde está la élite en este previo al profesionalismo. En el último mes consiguió una victoria en la general de la prestigiosa Vuelta al Bidasoa y una etapa en la Vuelta a Navarra. Este viernes arrancó un triunfo de mucho nivel otra vez, en la Klasika Berango, la primera de las tres pruebas que componen la Challenge Bizkaia Saria.

Sábado y domingo hay nuevas pruebas y, aunque cada carrera tiene entidad individual y un corredor puede retirarse un día y correr al siguiente, se computa una clasificación general en la que Urbano manda tras derrotar al sprint en la meta de Berango al noruego Adne Holter. La prueba tuvo una duración de 126 kilómetros.

Tras varios escarceos, Francisco Galván (Lizarte), Iván Cobo y Pelayo Sánchez (Gomur), Holter (Dare), Sergio Hernández (Esteve), Carmelo Urbano (Caja Rural), y Carlos García (Kometa) conformaron una fuga con siete hombres. A unos 15 kilómetros de meta saltaron Urbano y Holter y el malagueño remachó al noruego en la meta. A 17 segundos llegaron Galván, Cobo y Sánchez y a 34 Ruiz, Hernández y García.

“Se palpaba la tensión desde la neutralizada, sabíamos que teníamos que estar muy atentos a los cortes, pero por suerte nos hemos podido llevar la victoria. Hemos sabido gestionar bien el desarrollo de la carrera. Ha sido una pena la caída de Sergio Ginés en la escapada, por lo que hemos tenido que jugárnosla desde lejos. Me veía con piernas y quería llegar a meta con la máxima ventaja posible", decía Urbano tras pasar la línea de meta: "Entre el noruego y yo hemos relevado bien, pensaba que me iba a ganar al sprint pero he podido llevármelo yo. Después de estas últimas victorias, estoy en un buen momento y espero seguir progresando”.

Esta sábado se disputa Memorial Txuma, con salida y llegada en Erandio, sobre 132 kilómetros, y el domingo el Memorial Agustín Sagasti, con salida y llegada en Mungia, sobre 137 kilómetros. Como siempre en el País Vasco, territorio propicio para una carrera movida.