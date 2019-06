Carmelo Urbano gana una etapa en la Vuelta a Navarra

El coíno Carmelo Urbano sigue mostrando un gran momento de forma en su periplo por el campo sub 23. Semanas atrás ganaba la prestigiosa Vuelta al Bidasoa y esta semana compite en la Vuelta a Navarra, otro de los puntos culminantes de la temporada en el calendario nacional de esta categoría.

Y Carmelo Urbano se impuso en la etapa con meta en Tafalla. Se filtró en una escapada y remachó en el sprint a tres compañeros de fuga, que adelantaron en nueve segundos al pelotón. "Ha sido una carrera muy nerviosa desde el principio, pero hemos estado muy atentos con gente en cada corte. Por suerte, he podido meterme en la escapada buena y decidí que era un todo o nada: si llegábamos a meta quería ganar la etapa y si nos cogía el pelotón no quería llegar con un gramo de fuerza", explicaba Urbano.

Sobre el desenlace, el ciclista malagueño decía que "en el último puerto he arrancado a tope para seleccionar el grupo y he podido adelantarme un poco. Luego a relevos hemos llegado para jugarnos la victoria. Conocíamos bien la llegada y cuando arranqué el sprint me pude llevar la victoria. Después de Bidasoa, esto es un buen premio al equipo. Corremos en casa y es una gran recompensa al trabajo de todos”.

A la espera del desenlace de la prueba en el fin de semana, Urbano marcha 18º en la general, a 44" del líder, el colombiano Camilo Castro, compañero de fuga.