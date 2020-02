Fernando Hierro y Walter Herrmann hablan sobre el día después del deportista

La conferencia celebrada este lunes en Carranque forma parte de una de las actividades del Proyecto 675 de Berni Rodríguez y reunió a una buena cantidad de ex deportistas de élite que conversaron durante más de una hora y media sobre sus vivencias tras abandonar sus carreras profesionales. Un paso complicado para muchos deportistas que temen ante la incertidumbre de no saber cómo continuar sus vidas tras abandonar el deporte.

El primero en tener el turno de palabra fue Fernando Hierro, ex entrenador de la selección española de fútbol y que como jugador estuvo en equipos como el Valladolid, el Real Madrid, Al-Rayyan y Bolton Wanderers, donde se retiró en la temporada 2004/2005. El ex jugador veleño, que también fue manager general en el Málaga al principio de la época de Al-Thani, comentó lo importante que fue su autodeterminación para dejar la profesión: " El sueño que yo tenia era jugar en la Premier y era feliz, pero un día pensé que cumplía 38 años y no sabía si iba a seguir jugando. Estuve a punto de firmar con el Bolton, pero entendía que era el momento porque me encontraba a buen nivel físicamente y quería retirarme bien".

Hierro apuntó la necesidad de una figura que sepa enseñar a los deportistas cómo afrontar la despedida profesional: "Se necesita un gabinete psicológico para el deportista, para que no tomen la decisión en el último año y estén preparados. El deportista tiene que ir al gabinete psicológico y buscar ayuda, hay que ir a un profesional,que te hable, que te pongan en su sitio y te preparen para el día de mañana".

En el acto también participó Walter Herrmann, ex jugador de baloncesto que además de jugar con el Unicaja, también estuvo durante muchos años de su carrera en la NBA y formó parte de una de las mejores generaciones de la selección argentina. Herrmann subrayó lo mucho que le costó abandonar el baloncesto de primer nivel: "Era muy joven cuando me retiré, lo hice inconscientemente en Buenos Aires, me retiré a los 38 años pero después de seis meses no sabia que hacer. Empecé a no dormir, me sentí inútil, mis amigos no sabían lo que necesitaba y los médicos me dieron antidepresivos, pasé cuatro o cinco meses mal."

Además, el argentino apoyó una de las ideas propuestas por Fernando Hierro: "Tuve la oportunidad de jugar en la NBA y ellos sí tienen un programa, es un curso de tres días y te dan educación sexual, finanzas y te explican de todo pero solo dura tres días, te dura un tiempo en la cabeza pero luego te olvidas de todo, es importante un gabinete, como dice Fernando, para que te vaya salvando para el día después".

Como voz de la otra cara del deporte también participó Irene García, ex jugadora de balonmano profesional y actual coordinadora en la Once: "Los deportes minoritarios no significan que tengan menos dedicación, tenemos mas dedicación y pocos ingresos, cuando yo jugaba no cotizaba en la Seguridad Social y con 30 años me entró un poquito de ansiedad".

Entre uno de los invitados a la conferencia también estaba Ben Barek, un conocido para el Málaga que explicó cómo se gestó su retirada: "He tenido la suerte de que en el camino me encontré con personas que han influido en mi, José María Zarrága cuando terminó la temporada me llamó para cenar con su mujer y la mía que en paz descanse y me dijo: ¿Después qué piensas hacer? Le dije que tenía en mente seguir entrenando y me dijo que el Málaga no quería seguir conmigo. Me dijo que tenia la oportunidad de seguir en el Zaragoza pero me aconsejó que si salía de aquí la gente me olvidaría y me hizo pensar. A la semana me retiré, fue la decisión mas importante que he tomado".

Por último el moderador de la tertulia Manuel Escobar dejó una reflexión para los asistentes: "Queremos que quede un mensaje, y llegamos a la misma conclusión de la edición pasada, se necesita formación e información". Berni Rodríguez se encargó de cerrar el acto agradeciendo a los asistentes que fueron a la conferencia.