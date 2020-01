El Proyecto 675 de Berni Rodríguez sigue realizando actividades. Dentro del ciclo formativo de charlas que se imparten en el Instituto Andaluz del Deporte (IAD) de Carranque, este lunes 3 de febrero tiene lugar una muy interesante, en la que se hablará con deportistas de postín sobre cómo afrontar el día después de dejar la práctica del deporte.

Bajo el título "La Prórroga. Y ahora, ¿qué?", debatirán sobre ello el propio Berni Rodríguez, seguramente el mejor futbolista malagueño de toda la historia, Fernando Hierro; el ex jugador del Unicaja y miembro del mejor equipo de la historia del club, Walter Herrmann, ahora de vuelta a Málaga tras varios años en Argentina; la balonmanista Sole López, reciente subcampeona del mundo con España; Irene García, ex deportista y coordinadora de Deportes de la ONCE y Carlos de Teresa, de Quirón Salud.

Las inscripciones se pueden realizar en la dirección salud@proyecto675.com o en el teléfono 623047953. La hora de la charla será a las 19:00 horas.