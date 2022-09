Chispi: "Quino me parece un referente, lo era como jugador y como entrenador se está convirtiendo"

Antequera respira balonmano por los cuatro costados, así lo refleja la historia deportiva de la ciudad de Los Dólmenes. "Antequera lleva muchos años y ha tenido fases más brillantes y otras no tan brillantes, pero sí estamos totalmente estabilizados y somos una referencia a nivel provincial". Lo confirma Chispi, quien este año asumirá un reto, uno de esos que les gusta a los valientes, cogerá a un equipo descendido de Liga Asobal para volver a formarlo desde los cimientos, le currará las heridas y lo volverá a hacer fuerte porque el regreso no es el objetivo: "No lo planteamos, no creo que sea bueno crear expectativas o ilusiones a corto o medio plazo. Es una posibilidad y no lo niego, efectivamente en esta categoría si creas buenas sensaciones y las cosas te salen de cara te puedes encontrar en esa situación, pero ¿realmente estamos preparados para subir a Asobal y tener la seguridad que no tuvimos el año pasado? Eso hay que planteárselo y ver con cierta perspectiva nuestra situación". Todo comienza este sábado en un bonito derbi provincial contra el Trops Málaga en Los Olivos (18:30 horas)

El conjunto verde debía vivir la pasada campaña de las mejores de su historia, haber escrito las páginas doradas de su libro, sin embargo la realidad no fue esa. El Conservas Alsur Antequera descendió muy pronto de la máxima categoría nacional de balonmano, casi no le dio tiempo a degustarla, así lo analiza quien por aquel entonces todavía se vestía de corto y saltaba al parqué del Fernando Argüelles: "Teníamos un equipo muy limitado, fuimos los últimos en ascender y cuando llegamos al mercado había lo que había y además con muy poco potencial económico. A eso súmale que probablemente no se trabajó y planificó como se debería". El sevillano tiene claro que el dinero es crucial para todo: "Siempre va a hacer falta, es cierto que el balonmano se ha estabilizado y no hay situaciones de impago o morosidad muy grande como otros años, pero realmente hay muy poca gente que pueda vivir únicamente del balonmano. Eso va en contra de la mejora del deporte, tú no puedes mejorar ni aspirar a la élite si tienes que estar ocho horas trabajando. Es prácticamente imposible".

Chispi cogerá las riendas del equipo en su vuelta a División de Honor Plata, será su primera aventura como entrenador justo después de colgar las botas. Eso sí, tiene claro cuál es su papel: "De momento no estoy nervioso, cuando cogí el cargo conocía que este puesto conlleva mucha responsabilidad en una ciudad como Antequera, donde el balonmano tiene mucho peso y ser el entrenador de balonmano te da una carga de responsabilidad y presión añadida, pero de momento estoy tranquilo". El técnico verde aprovecha su voz para mandar su primer mensaje y este tiene un claro receptor: la afición. "A lo mejor debería parecer una obligación, pero sí nos gustaría que cada vez fuese más, que se enganchasen. Tuviesen paciencia y fe en que estamos trabajando y que ese trabajo va a dar unos resultados... estoy segurísimo de ello", dice el técnico, aunque como experto en su ámbito avisa que a lo mejor "los resultados no son hoy, ni mañana, ni pasado mañana... hay que tener un poco de paciencia y creer que los que estamos entrenando y trabajando lo estamos haciendo bien y nosotros se lo agradeceremos por supuesto".

El Conservas Alsur Antequera deberá vivir esta temporada ese momento odiado por cualquier aficionado, pero necesario en cualquier equipo, le toca despedir a sus veteranos y acoger a sus pequeñas nuevas estrellas para formarlas de cara al futuro. Chispi tiene claro que apostará por la juventud: "Es un riesgo que hemos asumido, sabemos que está ahí, pero el año pasado se acabó un ciclo. Salimos muchos jugadores muy veteranos e incluso salió el entrenador Lorenzo, que llevaba unas 10 o 12 temporadas. No tenía sentido hacer lo mismo, creímos que lo más inteligente era rejuvenecer y crear un grupo de jugadores que pudiese estar aquí las próximas dos o tres temporadas y darle un poco de estabilidad para relanzar el proyecto. ¿Tiene sus riesgos? Sí. ¿En algún momento nos va a pesar? Pues claro, pero es algo por lo que debíamos pasar y por ahora no me arrepiento de ello".

El técnico verde solo pide tiempo, algo que suele escasear en los últimos tiempos: "El deporte ni es justo ni tiene memoria, entonces a final de temporada de los 18 equipos que estamos en División de Honor Plata sólo van a ascender dos. ¿Eso quiere decir que los otros 16 han fracasado o no han tenido éxito? Yo entiendo que no. Esto es un proceso que requiere su tiempo y como todo lo que requiere tiempo, requiere paciencia. Quien no la tenga lo va a pasar mal conmigo, con el equipo y con otros muchos equipos. Nosotros contra eso no podemos hacer nada, yo estoy totalmente convencido de lo que hemos hecho. A lo mejor esta temporada no nos dan los resultados que todo el mundo espera pero estoy seguro de que es un grupo de jugadores que tiene mucho recorrido y alguien tenía que dar ese paso. Hubiera sido mucho más fácil formar un equipo de gente veterana con experiencia y optar por volver a subir este año rápido, pero sólo van a subir dos. Ese éxito lo van a conseguir dos equipos de 18, la ratio es bastante baja".

El conjunto antequerano debutará en Málaga capital contra el otro malagueño de la competición, el Trops Málaga, aunque antes de analizar al conjunto de un viejo conocido de Chispi, este se aventura a hablar sobre el posible ascenso de los blanquiazules: "Puede ser una posibilidad, su mejor baza es la defensa que tiene y además tienen el equipo prácticamente hecho. Ya el año pasado estuvieron en la fase de ascenso y este año imagino que querrán dar un paso más adelante. Ellos a nivel de club han hecho una apuesta por ello, pero la igualdad es máxima y un par de malos resultados te pueden dejar fuera de ese objetivo". Enfrente tendrá la oportunidad de darle un regalo amargo a una persona que aprecia y conoce de su etapa como jugador: "Quino me parece un referente, como jugador ya me lo parecía y como entrenador se está convirtiendo igualmente en uno a nivel andaluz. Creo que han conformado una plantilla que puede luchar por el ascenso, tiene un equipo totalmente hecho y además a imagen y semejanza de su entrenador".

Además, añade Chispi que siempre "es un orgullo competir contra los mejores y yo que estoy empezando ahora mismo en esto... competir contra Quino la verdad que es una satisfacción, pero eso no quita que tenga muchas ganas de aguarle el estreno en casa". Ambos conjuntos ya se vieron las caras durante la pretemporada en la Copa de Andalucía en un encuentro que terminó en tablas y se decidió por penaltis, un guion similar espera el técnico antequerano este fin de semana: "Un duelo muy igualado, va a ser un partido de muchísima intensidad donde quizás ellos tengan una pequeña ventaja: primero porque juegan en casa y segundo porque tienen el equipo ya hecho, han incorporado cuatro jugadores pero eso viene a reforzar lo que ya tenía y nosotros estamos en el proceso de conformar un equipo. Entonces, ellos parten con la ventaja de jugar en casa y tener el equipo hecho, pero sin duda nosotros intentaremos competir al máximo".

Además, el sevillano desengranó al conjunto malagueño: "Será un partido de pocos goles. Ellos lo mejor que tienen es su defensa, entonces si nosotros conseguimos un buen nivel defensivo habrá pocos goles e imagino que entonces será un poco la tónica del partido de pretemporada. Si hay alguno de los dos equipos que defensivamente no está bien... probablemente sea el que pierda. Ellos defensivamente son muy buenos, nosotros podemos estar también a buen nivel y eso hará que haya pocos goles. Nosotros no queremos eso, queremos que haya muchos goles. Si ninguno de los dos equipos se lleva el gato al agua será muy parecido al de agosto". Por eso, "estoy intentado que corramos mucho, eso no quiere decir que no defendamos, pero sí es verdad que quizás le estamos dando un poco más de importancia a saber jugar en transición, a que haya muy poco ataque o defensa estática y haya mucho contraataque o segunda oleada. Eso te hace ir a marcadores más altos y tener menos presencia defensiva. Ellos no quieren eso y será un poco a ver quién se lleva el gato al agua con su filosofía de juego".

El técnico antequerano explica cuál es su idea para esta temporada: "No es un objetivo clasificatorio ni de puntos. Después de la temporada pasada, donde fue un año difícil por mucho que estuviéramos en Asobal... perder muchos partidos nunca es agradable. Un primer objetivo sería intentar volver a enganchar a toda la gente que el año pasado se desenganchó del Balonmano Antequera y después, obviamente, hemos hecho muchos cambios y lo primero es crear un equipo rejuvenecido para las próximas dos o tres temporadas. Son los objetivos que deben estar los primeros en la lista" y recalca que la competición mostrará una "igualdad máxima. Hay una serie de equipos que se han reforzado muy bien y tienen como objetivo subir el año que viene a Asobal, pero solo van a subir dos y la competición va a ser a muerte prácticamente, al menos en nuestro grupo. El grupo donde estamos Trops y nosotros creo que nos vamos a quitar puntos entre todos y eso va a lastrar mucho para la segunda fase. La Nava de la Asunción creo que está por encima de todos, no solo de los de su grupo sino también del nuestro. En nuestro grupo los que pasen lo harán habiendo perdido muchos puntos y eso va a dejar una competición muy abierta".

Esta será la primera temporada de Chispi al frente de un banquillo y si algo tiene claro es que ahora la pizarra será su mejor amiga: "No echo de menos jugar, la temporada pasada yo tenía claro que era mi última temporada, además en algún momento pensé en no jugar la temporada pasada... pero tenía claro que si jugaba era la última y ahora mismo no echo de menos para nada jugar. Es verdad que cuando estamos entrenando o propongo algo y no sale sí que me pongo en la piel de si yo fuera jugador estaría saliendo ya, pero creo que eso a todos nos pasa. Todavía no he tenido ese impulso de decir me pongo una camiseta y salto a jugar porque realmente tenía decidido que no quería jugar y creo que es un privilegio, una suerte, elegir cuando te retiras". Aunque si algo tiene claro es que su yo jugador y entrenador son muy similares. Eso sí, deja entrever alguna sorpresa de la versión entrenador: "Intento ser igualmente competitivo e intenso. Me gusta que esté todo bastante organizado, igual que me gustaba cuando jugaba, que haya hueco para la creatividad pero siempre dentro de un orden, creo que eso ayuda a los jugadores a ser mejores y bueno el carácter creo que ahora se nota un poco más, cuando jugaba a lo mejor no lo expresaba tanto, pero ahora en la posición donde estoy lo debo expresar un poco más y de momento lo llevo bien. Aunque ya he perdido la voz un par de veces en pretemporada, así que habrá que ir lidiando con eso".

Si de algo está seguro el actual entrenador del Conservas Alsur Antequera es que hoy sobre las 18:00 horas en el pabellón del Colegio Los Olivos a pocos minutos de arrancar la competición liguera "sí notaré por lo menos ese cosquilleo previo". De momento, toca concentrarse y "no crearse falsas frustraciones o falsas esperanzas respecto a la campaña". Su andadura como jugador se cerró pero comienza la de entrenador y lo hará con un derbi malagueño. Ese que Chispi diagnostica que "ahora mismo goza de muy buena salud y es un referente a nivel nacional y andaluz. ¿Qué mejor inicio? Además contra Quino Soler, quien le tuvo a sus órdenes.