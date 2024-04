El Costa del Sol Málaga se encomienda a Carranque (25-25)

El Costa del Sol Málaga tendrá que ganar en Carranque para estar en semifinales del play off de la Liga Guerreras Iberdrola. Las panteras empataron (25-25) en la ida de la eliminatoria de cuartos de final frente al KH-7 BM Granollers en el Palau D’Esports de Granollers. Un partido de intercambio de golpes donde las malagueñas tuvieron bola para ganar. Ahora en casa estará la oportunidad el próximo sábado 27 a las 18:00 horas para colarse entre los cuatro elegidos que pelearán por el título. Una victoria serviría para conseguir el billete y en caso de empatar habrá que disputar una prórroga de dos partes de cinco minutos.

Las de Robert Cuesta aceleraban en el inicio del choque y abrían las primeras brechas, cogían el mando (4-2). Marta Mera aparecía con varias intervenciones y Giulia Guarieiro (se lesionaba después) hacía daño en el otro lado del campo. Las locales dominaban con amplitud y Suso Gallardo lo paraba con 8-4. No fluían las ideas en las visitantes, que no levantaban la red de seguridad atrás y las ideas no fluían en ataque. Se movía el árbol y los goles de Bitolo ayudaban a comprimir (8-7). Aunque no había continuidad en las buenas sensaciones, se contenía y ahora era Patri Lima la que tomaba protagonismo para igualar (12-12). Un gol sobre la bocina penalizaba al descanso (13-12).

Salía bien de vestuarios el equipo malagueño, con Merche Castellanos emergiendo bajo palos e Isa Medeiros penalizando desde el extremo. La brasileña daba mucho aire y ponía el trampolín para que Espe López diera la primera ventaja de la tarde (17-18). Lo paraban las catalanas porque ahora la inercia de las panteras le hacía acelerar. Encadenaba varias defensas y podía correr para penalizar a la carrera. Era el mejor momento del duelo y había oportunidad para dar el golpe (19-22). No levantaba la bandera blanca el KH-7 BM Granollers, que rápido se levantaba e incluso le daba la vuelta. Carla González anotaba dos tantos y volteaba (24-23).

Sole López lo igualaba y era Sara Bravo la que hacía oro un balón que le llegaba a su esquina. 24-25 y menos de un minuto por jugar. Le funcionaba la pizarra a las locales y Lea Kofler anotaba para igualar. Tendrían la última pelota las panteras, pero sólo habría oportunidad de que lanzara Bitolo a tiempo parado. Empate final y eliminatoria que se decidirá el próximo sábado en Carranque. El Costa del Sol Málaga necesita una victoria para ser equipo de semifinales del play off de la Liga Guerreras Iberdrola.