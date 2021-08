Damián Quintero: "Quiero el oro, voy a por el oro"

Damián Quintero estaba exultante al salir del tatami con la certeza de que iba a subir a un podio olímpico, mínimo con una medalla de plata, tras quedar primero de su grupo después de ejecutar tres katas que le valieron la máxima puntuación de sus contrincantes. Parece complicado batir al local Ryo Kiyuna, de 31 años y que de 28 competiciones oficiales disputadas suma 27 oros. Sólo cayó una vez y fue en 2018 ante Damián Quintero en la Premier League de Dubái.

"Es una sensación de felicidad muy grande, pero ya pensando en la final. Es la hostia esto, son unos Juegos Olímpicos... No muchos karatekas van a tener una medalla olímpica", decía Quintero aún con la voz entrecortada por el esfuerzo al habla con los medios españoles desplazados hasta Tokio.

"Quiero el oro, quiero el oro. Vamos a pelear por él, lo quiero. ¿Por qué no? Me he sentido súper bien en el tatami, muy a gusto con todo, la pena es que no hay gente pero el ambiente es genial. Sé que es Ryo Kiyuna, conseguí ganarle una vez", pedía con ambición el de Torremolinos, que desde las 12:50 horas en España pelea en el Nippon Budokan por hacer más grande la gesta tras asegurar la 15ª medalla de la delegación nacional en tierras japonesas. Parece complicado mejorar el color de la medalla porque Kiyuna ha firmado mejores notas en la ejecución de los tres primeros katas que el malagueño, pero quiere pelearlo.