Damián Quintero, subcampeón de Europa en Croacia

El malagueño Damián Quintero añadió una nueva plata a su palmarés. Perdió en la final del Europeo de Zadar (Croacia) ante el turco Ali Sofuoglu, un rival clásico para el de Torremolinos con el que a veces gana y a veces pierde. Próximo a cumplir los 40 años, Quintero sigue competitivo al máximo nivel. No tuvo la misma suerte la otra gran malagueña María Torres, campeona mundial y número uno del mundo, que no pudo conseguir la medalla de bronce en la final de consolación.

Damián Quintero ejecutó el kata 'Suparenpei'. Obtuvo 42,40 puntos. Su rival llegó a los 43,90 con 'Gojushiho Sho'. La lucha por el oro entre ambos ya marcó los Europeos de 2017 a 2022. Los tres primeros fueron para el malagueño. Los dos siguientes, tras el aplazado por la pandemia en 2020, cayeron del lado del turco, que el año pasado se ausentó de la cita de Guadalajara en la que Quintero subió a lo más alto del podio. Sí se vieron las caras en los Juegos Europeos, con triunfo para el español, y en el Mundial, con victoria para el turco.

Quintero no se baja del podio continental desde 2004 cuando fue plata con 19 años. Son dos décadas de kárate del máximo nivel para uno de los mejores deportistas malagueños de la historia. Desde entonces suma 25 metales: 11 oros (siete individuales y cuatro por equipos), 11 platas (6 individuales y 5 por equipos) y 3 bronces (por equipos). En 2013 y 2015 logró sendos 'dobletes' continentales, al ser campeón de Europa individual y por equipos. Este 2024 decidió retornar al equipo, que dejó en 2017 para centrarse en la disciplina que iba a ser olímpica en Tokio. Junto al también malagueño Salva Balbuena, Sergio Galán y Raúl Martín disputará este domingo la final ante el combinado de turco.

Después de ponderar la retirada en 2022, Quintero ha seguido compitiendo. "No tenía ya un equipo detrás que me motivara, pero había en Europeo en España. Me motivó eso y he invertido otra vez en mí", reconoció en marzo. El vacío dejado por Jesús del Moral, seleccionador de katas, lo cubrió con José Alburquerque. Además, contrató a su propio preparador físico: Antonio Expósito. En enero, el oro en la Premier League de El Cairo validó los cambios. Luego llegarían otros dos oros, uno en el Europeo y otro en los Juegos Europeos de Cracovia donde se convirtió en el primer deportista con tres oros en otras tantas ediciones de esta competición. Cerraría 2023 con la plata en el Mundial.

Este año encontró un nuevo aliciente con la vuelta al equipo. Bajo las órdenes de Alburquerque, Quintero, Galán y Martín comenzaron a trabajar juntos en enero. Incorporaron un kata nuevo que ninguno ha ejecutado en individual. Los tres se han compaginado a la perfección. No hay un líder, hay un equipo. Todo lo hablan. Y funcionan con la sincronía de los engranajes de una máquina. Este domingo saltarán al tatami en busca del oro, que se le resiste al combinado masculino desde el Europeo de 2019. En los tres últimos han sido plata. Y los Mundiales que se disputarán en Navarra a finales de año son un nuevo aliciente.