David Ferrer: "Davidovich va a dar muchas alegrías al tenis español"

David Ferrer es el director de la Copa Davis. Málaga será el escenario que corone al campeón de un evento que se celebrará del 22 al 27 de noviembre. Ferrer (Jávea, 1982). Antiguo número 3 del mundo, finalista de Roland Garros y la Copa Masters, vencedor de torneos de Masters 1000 y múltiples veces finalista, estuvo durante una década entre los 20 mejores tenistas del mundo. Es el rostro visible en la vertiente deportiva del mítico torneo de la Ensaladera, que tendrá al Martín Carpena como sede para decidir en 2022 y 2023.

Ferrer estuvo en Málaga para la presentación del acuerdo con Ecovidrio, que intenta hacer sostenible y disminuir la huella de carbono que provoca el torneo. Tras el acto atendió con amabilidad a los medios. "Quedan pocas entradas y se van a abrir nuevos paquetes de entradas en breve. Estamos contentos de la gran acogida que ha habido. Estamos hablando de las Davis Cup Finals, donde van a estar los mejores jugadores del mundo y estamos muy contentos de que se haga en Málaga y España. Repetiremos el año que viene también. Ayuntamiento, Diputación y Junta han hecho un gran esfuerzo y han estado muy interesados, las dos partes estamos muy contentas y cada vez que venimos vemos el cuidado de las detalles ante una competición mundial tan importante. Que se haga aquí me alegra porque soy español y en Málaga tengo familia. Es perfecto en ese aspecto. Vamos a trabajar este año, seguro que el evento saldrá muy bien y las dos partes estarán felices", decía el que fuera combativo tenista.

El antiguo número tres del mundo valoraba cómo es el nuevo formato, distinto del clásico en el que él participó tres de las veces en las que España fue campeona (2008, 2009 y 2011). "Es un tema de calendario. El formato se construye hablando con ATP y jugadores, se ha ido cambiando en los tres últimos años. Siempre con el mismo patrón, pero creo que los jugadores en general están contentos. Los equipos pueden ajustar su calendario y en las Davis Cup Finals están los mejores jugadores del mundo, tienen una semana menos para competir, tienen más descanso en pretemporada y todo les va bien. Antes la Copa Davis acababa muy tarde y los que llegaban a la final tenían muy poco tiempo de descanso. Ahora el hecho de que sean los mejores ocho equipos le da un aliciente especial. Tampoco quiero comparar. Viví una época diferente, la disfruté muchísimo, y ahora también lo hago. La Davis nunca deja de ser especial aunque haya cambiado el formato", reseñaba.

El alicantino valoraba también la trayectoria de Alejandro Davidovich, tenista malagueño que ha alcanzado esta temporada una final de Masters 1000 y un puesto entre los 30 mejores del circuito. Asegura que le tiene un especial cariño (el malagueño ha manifestado repetidamente su admiración por Ferrer) y que está pendiente de su evolución. "No soy el capitán y no sé si Alejandro estará. España tiene muy buenos jugadores. Alejandro Davidovich tiene posibilidades de estar en el equipo, sin duda. Tiene recorrido a largo plazo, nos va a dar muchas alegrías al tenis español. A mí es un jugador que me gusta, tiene mucho talento para subir en el ranking. Me llevo muy bien con él, me río mucho con él. Una vez que jugamos en Marbella la Copa Davis él era el sparring y desde ahí me une buena amistad con él y su entrenador, Jorge Aguirre. Le tengo cariño y me fijo bastante en los resultados que tiene. Va a subir en el ranking, sin ninguna duda", analizaba, al tiempo que concedía opciones a España de hacer algo grande: "Tenemos al número uno del mundo, Carlos Alcaraz, a Roberto Bautista, a Carreño, Davidovich, Marcel Granollers es Top 10 de dobles... El equipo es muy completo, aun sin estar Rafa Nadal es claro candidato a ganar la Copa Davis".

Ferrer jugó alguna exhibición en la primera década del siglo en el Martín Carpena. Durante este tiempo viene con frecuencia a Málaga para diversos encuentros que abordan la logística del evento y no tiene dudas de que será un escenario de categoría acorde al evento. "Es un pabellón magnífico para un evento así, va a estar en plenas condiciones, será perfecto. Yo he jugado como tenista ahí, pero se va a vivir un ambiente muy diferente con Copa Davis. El apoyo del público se va a notar. Los equipos que jueguen contra España no lo van a tener fácil", cerraba David Ferrer, un gentleman del tenis que ahora es la cabeza visible de la Copa Davis. Málaga será sede de un evento planetario con varios de los mejores tenistas del mundo.