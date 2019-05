Algo más que un pase a siguiente ronda

Alejandro Davidovich está en un gran momento de forma y está viviendo unos meses muy ajetreados. El tenista malagueño, que cayó derrotado en la semifinal del Estoril Open frente a Pablo Cuevas, afronta ahora el Mutua Madrid Open, evitando la fase previa y pasando directamente a disputar el cuadro final. Lo hace gracias a una invitación que no pudo aceptar el checo Tomas Berdych, que no llega a tiempo debido a los problemas físicos que ha arrastrado en las últimas fechas, y que acabó en manos del malagueño, debido a que estaba inmerso en las semifinales y no podía acudir a Madrid de la forma prevista.

El optimismo es el ingrediente principal con el que Davidovich viaja a la capital española. Tiene motivos para hacerlo, pues la caída en Estoril no empaña su gran actuación en el torneo, donde se convirtió en el semifinalista español más joven en un ATP Tour desde Rafa Nadal.

Terminó el partido contra Cuevas con molestias físicas; sin embargo, el tenista malagueño ya se encuentra en plena forma para disputar el torneo madrileño, donde en su primer partido tendrá en frente al francés Richard Gasquet, que viene de disputar el Masters de París donde cayó en su segundo partido contra el estadounidense Jack Sock.

El galo, posicionado en el número 39 del ranking mundial ATP, será un rival muy duro para el joven talento malagueño, que deberá maximizar sus esfuerzos para conseguir una victoria que le daría el pase a la siguiente ronda, donde espera nada más y nada menos que Roger Federer, exento en esta primera ronda. Davidovich encuentra, así, un aliciente que se suma a lo que podría ser la prolongación de un gran momento de forma y la confirmación de un nuevo talento del tenis español.