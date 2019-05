Davidovich, el semifinalista español más joven desde Nadal

El triunfo de Alejandro Davidovich sobre Gael Monfils le hace transitar por caminos reservados a jugadores de gran nivel. Con menos de 20 años (los cumplirá el próximo 5 de junio) juega unas semifinales de un torneo del ATP Tour, algo infrecuente en el tenis moderno. Fue una de esas victorias que cambian carreras.

Y es que los datos, aportados por @tennismylife68, dicen que no había un semifinalista español tan joven en un torneo del ATP Tour desde Rafa Nadal. Su segundo Roland Garros, ganado con 20 años recién cumplidos, fue la marca. Desde entonces, 13 años sin que un jugador nacional estuviera tan pronto en una ronda tan avanzada de un torneo.

El listado de jugadores menores de 20 años españoles que han jugado unas semifinales del ATP Tour en los últimos 35 años es de una calidad tremenda. Emilio y Javier Sánchez Vicario, Sergi Bruguera, Alberto Berasategui, Alex Corretja, Albert Costa, Carlos Moyá, Alberto Martín, Julián Alonso, Juan Carlos Ferrero, Tommy Robredo, Marc López y Rafa Nadal. Nueve de esos 13 jugadores han sido Top 10 en su carrera y siete han jugado una final de Grand Slam. No es algo definitivo, pero sí es un buen indicio.

