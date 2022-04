Davidovich: "Siento que puedo vencer a cualquiera"

Alejandro Davidovich tenía una mezcla de alegría y cierto pesar tras la derrota en la final de Montecarlo ante Tsitsipas. Pero acababa ganando todo lo bueno que había vivido en la arcilla monegasca, donde ha vivido la semana de su carrera hasta el momento.

"Esta ha sido la mejor semana de mi carrera, fue una experiencia increíble vencer a grandes tenistas, entre los cuales estaba Djokovic y la verdad es que viví grandes emociones. Ahora siento mucha fatiga en mi cuerpo, ha sido un sueño hecho realidad jugar la final aquí. He disfrutado muchísimo de todo lo que ha ocurrido y creo que ahora necesito una cerveza", bromeaba antes de referirse a Stefanos Tsitsipas, un año mayor y con el que se ha medido desde niño: "Ojalá pronto pueda tomarme la revancha y jugar más partidos de este nivel. Es un gran competidor y jugar contra él en tierra batida no es mucho más sencillo que hacerlo ante Rafa [Nadal]".

"Sin él no sería tenista", alababa Davidovich a Jorge Aguirre, el técnico que ha dirigido su carrera desde niño: "Yo no era un buen chico y él me enseñó a ser profesional, es quien me mantiene en la línea desde hace años. Estamos tan conectados dentro como fuera de la cancha, es una persona muy emocional que vive con pasión los partidos y me transmite mucho", decía el de La Cala del Moral, que desde que se tenía en pie tenía una raqueta entre manos.

Esto debe ser un chute de confianza para el malagueño, que ha ganado a grandes tenistas este año. "Haber vencido a tantos buenos jugadores me da muchísima confianza y me hace ver que puedo vencer a cualquiera. No sé si ganaré más partidos en los próximos tiempos, pero ahora mismo siento una gran confianza en mí mismo y voy a tratar de ir a por cada punto que dispute. Estoy muy orgulloso de dónde estoy en estos momentos y voy a disfrutarlo y tratar de aprovecharlo al máximo. Ahora iré a Barcelona a jugar el Godó. Quiero jugar cada torneo que se dispute en España porque me da mucha moral competir ante toda mi gente", cerraba el malagueño.