Davidovich: "Crecí viendo jugar a Djokovic, fue muy especial"

Día inolvidable para Alejandro Davidovich, que bajo el foco mundial consiguió derrotar a Novak Djokovic en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo. Una hazaña de un valor altísimo. Él mismo sin quererlo, con palabras sinceras, daba alcance de lo que supone esta victoria. "Es muy especial para mí. Crecí viendo jugar a Nole y soy un gran admirador suyo", decía el malagueño: "Observo a Djokovic en cada torneo, en cada partido. Ha sido muy especial todo. Aquí en Montecarlo, con la cancha llena y frente el número uno del mundo. He disfrutado mucho, en cada momento. Estoy muy feliz".

Reaparecía el serbio después de varios meses sin competir, aunque acabó rindiendo a un gran nivel. Montecarlo era su segundo torneo después de las prohibiciones de disputar el Abierto de Australia y los Masters 1000 de Indian Wells y Miami por no vacunarse del COVID-19. "Triste no estoy. Estoy muy contento con mi victoria. Echo de menos a Nole en el circuito. No ha jugado mucho este año, así que, jugar contra él en la central de Montecarlo, con la grada llega, es algo increíble, porque esto es algo que suelo ver por la tele. Poder ganarle hoy, me hace estar muy feliz", aseguraba.

Acabó enfangado de arcilla el rinconero, que se tiro en varias ocasiones a la pista para tratar de ganar el punto. Pero demostró madurez para aprovechar su momento. "Sí, me gusta tirarme al suelo. No sé cuántas veces lo he hecho hoy, pero solo intentaba estar concentrado en cada punto. No me importó si estaba sangrando o si me dolía la cadera. Eso no importa. Cuando estoy jugando contra el número 1 del mundo, nada importa. Cuando perdí la segunda manga, fui al vestuario a intentar resetear mi mente, para empezar el tercer set fuerte", finalizaba, analizando su nivel en tierra batida: "Tengo más tiempo para hacer mi juego. Le pongo mucha pasión y me da igual lo que esté ocurriendo en el partido, voy punto a punto. Hoy sabía que él podría romperme en cualquier juego, y yo también a él, porque así es la tierra. Estuve muy concentrado".