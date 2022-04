Elegante Djokovic: "Felicito a Alejandro, ha sido el mejor jugador en la pista"

Novak Djokovic fue elegante en la derrota ante Alejandro Davidovich en el Masters 1000 de Montecarlo. “Lo primero me gustaría felicitar a Alejandro, ha sido el mejor jugador. Se las arregló para encontrar un mejor ritmo en los dos primeros sets, yo estuve sobre el alambre todo el partido. Realmente estuve todo el rato persiguiendo el marcador, así que no puedo hablar demasiado sobre mis opciones. Tuve opciones de break en algunos juegos, pero la mayoría los perdí en ese primer set. En el segundo más de lo mismo. Creo que él podría haber ganado este partido en dos mangas, luché mucho para llegar al tercero, pero luego colapsé físicamente, no podía moverme más”, decía el número uno del mundo, al que le une buena amistad con el malagueño.

"Obviamente es decepcionante perder un partido y sentirme así en la cancha, pero no me voy a parar aquí. Voy a seguir adelante, espero recuperar mi forma de cara a Roland Garros, ese es el gran objetivo en esta temporada de tierra batida. Hace unos días ya sabía que me costaría un tiempo volver a sentirme bien sobre la pista, históricamente siempre ha sido así, nunca jugué demasiado bien los primeros torneos de esta gira. Está bien, lo acepto, tengo que seguir trabajando”, proseguía el serbio, que no tuvo la sensación de que el público estuviera con Davidovich: "Sinceramente, no he tenido esa sensación, mi percepción ha sido todo lo contrario. De hecho, el público fue muy agradable conmigo, tuvo una buena acogida. Creo que animaron a los dos jugadores, sobre todo en los buenos puntos. He tenido un ambiente mucho más hostil en otras ocasiones a lo largo de mi carrera, así que lo de hoy fue genial, les agradezco el esfuerzo de estar ahí durante tres horas”.

"En términos de comportamiento creo que estuve bien, en todo momento pensé que podía darle la vuelta y ganar el partido, seguí peleando pese a tener tantos factores en contra, pero físicamente estaba muy lejos de mi nivel. En situaciones así es cuando tienes que trabajar el doble, además me enfrentaba a un especialista sobre tierra batida, alguien que venía de jugar un partido en la central hace dos días. Esperaba un partido duro, una batalla física, y así fue. Desafortunadamente, ahora mismo estoy en el extremo más corto del palo y mi semana termina aquí. Tengo que ser optimista y empezar a construir hasta Roland Garros, donde quiero llegar a lo más alto”, cerraba el serbio.