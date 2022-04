Davidovich: "Desde que era niño he soñado con días como este"

Alejandro Davidovich lleva con una raqueta en la mano desde que era un niño, es por eso que sus sueños siempre han rondado alrededor de lo que logró en el Masters 1.000 de Montecarlo. El malagueño está en su primera gran final y no podía contener su emoción tras el partido ante Grigor Dimitrov: "Estoy muy contento por llegar a la final. Es un sueño hecho realidad poder pelear para ganar este título. Desde que era un niño he soñado con días como este".

"Tuve mis opciones en el segundo set. No he jugado demasiado bien. Estaba bastante tenso, él devolvió las pelotas y yo las mandaba fuera", definía el malagueño sobre lo sucedido al final del segundo set, cuando tuvo un juego al saque para cerrar el partido pero cortocircuitó: "El tiebreak fue muy ajustado y me noté cansado. Pero me marché al baño y me dije que quería esta semifinal".

"Él ha empezado muy bien el tercer set con ese 2-0, y ha tenido opciones de romper mi servicio de nuevo. Evitar ese 3-0 me ha dado fuerza para seguir peleando y creyendo en mí mismo", narraba Davidovich sobre ese momento clave del partido en el que despertó y desplegó su tenis más sólido de nuevo: "Ahora que estoy en la final quiero disfrutar. Siento una fuerza increíble y voy a dar lo mejor de mí".