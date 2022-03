Elena Cuadrado, un fichaje de mucho nivel para el Costa del Sol 2022/23

El Costa del Sol Málaga continúa trazando las líneas maestras del proyecto de la temporada 2022/23, para el que ya tiene su primer fichaje. El equipo malagueño ha llegado a un acuerdo para la incorporación de Elena Cuadrado Sánchez (Palencia, 1999) para que forme parte de la próxima plantilla. Un movimiento estratégico de las panteras para asegurar a una de las jugadoras más prometedoras del panorama nacional, que firma por un año. Un refuerzo que se une a las renovaciones de Sole y Espe López, Silvia Arderius, Isa Medeiros, Merche Castellanos y Virginia Fernández, lo que otorga mucho calibre a la próxima planificación.

La palentina de 22 años, de 1.71 metros y 68 kilos, actúa como primera línea en el perfil izquierdo, aunque también puede desempeñarse en el derecho. Procede del Caja Rural Aula Valladolid, para el que ha jugado las últimas cinco temporadas después de llegar desde el Balonmano Palencia. Su progresión en la ciudad castellana ha sido muy grande, habiendo jugado más de 100 partidos en la Liga Guerreras Iberdrola, en los que marcó más de 350 goles (en el presente curso es la cuarta máxima anotadora de su equipo con 56 tantos). En su haber cuenta con dos subcampeonatos en la Copa de la Reina y ser una de las partícipes de la primera participación europea, en la EHF Challenge Cup, del conjunto vallisoletano. En la campaña 2017/18 fue elegida Mejor Joven Promesa, una jugadora que también cuenta con el cartel de internacional por España en categorías inferiores.

La lateral muestra su alegría por este paso en su carrera, en la que desde el próximo agosto abrirá una nueva etapa. "Estoy muy contenta por el fichaje. A lo largo de la temporada he sentido que quería irme y probar cosas nuevas y cuando el club se puso en contacto conmigo valoré la opción y tras pensarlo bien me parece una oportunidad bastante buena para seguir creciendo y disfrutando del balonmano. Con muchas ganas de la temporada que viene", asegura, mientras da las razones para su fichaje por las panteras: "El Costa del Sol Málaga es un club que ha venido haciendo las cosas muy bien en los últimos años, ha crecido muchísimo tanto a nivel de juego como de club. Ahora mismo tiene unas jugadoras muy expertas y con muchísima calidad, de las que seguro voy a aprender un montón de cosas y a las cuales admiro un montón. Jugar con ellas va a ser super emocionante y tengo muchas ganas".

Elena Cuadrado pone las expectativas altas antes de su aterrizaje en Málaga, confía en lo que se está construyendo. "El club ha creado muy buenos proyectos y desde mi punto de vista el próximo también va a ser bastante bueno. El equipo va a poder competir por los puestos de arriba, a luchar por títulos como la Copa de la Reina o la competición europea. Es algo que obviamente me motiva muchísimo, creo que el equipo va a dar mucha guerra la próxima temporada. Seguro que va a estar en los puestos de arriba", explica, para analizar qué puede aportar al equipo dirigido por Suso Gallardo: "A nivel deportivo en cuanto a la defensa creo que puedo venir bastante bien, es una parte del juego que creo que se me da bien y me gusta. En el ataque siempre se me ha etiquetado como una jugadora con un uno contra uno fuerte y de gran potencial. Creo que puedo ir bien con su estilo de juego".

Ya se despidió del Aula Valladolid, un club crucial para su crecimiento y donde pasó un lustro, para el que tiene de nuevo buenas palabras. "Primero de todo quiero mandar un mensaje a la afición del Aula Valladolid diciendo que pueden contar conmigo por supuesto hasta que acabe la temporada, voy a estar luchando con el equipo en Huerta del Rey hasta el último partido", termina Elena Cuadrado, que manda un mensaje a los fieles de las panteras: "A la afición de Málaga quiero decirles que tengo muchas ganas de jugar allí, de ver el ambiente que se crea en los partidos. Seguro que también es estupenda y apoya muchísimo al equipo".

Suso Gallardo: "Es un grandísimo fichaje, hay pocas jugadoras tan completas"

El Costa del Sol Málaga con la llegada de la palentina refuerza de manera importante la primera línea de la plantilla, con una jugadora con un margen de progresión amplio. "Hemos trabajado durante bastante tiempo en este fichaje. Creo que es un acierto por parte del club incorporar a una jugadora que aunque es joven está contrastada en la liga. Nos da unas variantes y unas cualidades distintas a lo que ya tiene el grupo", celebra Suso Gallardo, que analiza sus posibilidades: "Es una jugadora super completa, que defiende, que ataca y que puede hacer ambas cosas en distintas posiciones. Sobre todo en algunas tan importantes como el cierre defensivo, que hace que no tengamos que hacer el cambio ataque/defensa ya que el balonmano cada vez es más rápido. Estamos super contentos".

El entrenador malagueño es consciente del salto que puede dar Elena Cuadrado, trascendente en ambos lados de la pista. "Es super joven, pero empezó en la División de Honor con 18 años. Está super contrastada, aunque tiene un margen de mejora esperamos que muy amplio. Esperamos que siga mejorando lo que ya ofrece y que aquí sea una mejor versión de ella. Muy contentos, es un grandísimo fichaje, creo que hay pocas jugadoras tan completas como ella en la liga. Es un acierto por parte del club tener esta incorporación", termina el técnico, que se congratula por el movimiento: "El club lleva mucho tiempo haciendo las cosas bien. Se han conseguido títulos, se está en la pelea por estar ahí arriba y es un atractivo para jugadoras de este nivel. Es muy bueno que quieran venir a Málaga y crecer con nosotros". Tras este fichaje, el Costa del Sol Málaga continúa trabajando de manera intensa en el próximo proyecto.