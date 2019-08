María Claro (Málaga, 2002) besó el santo en su primera competición seria de aguas abiertas. El pasado 2 de agosto se proclamaba campeona de Europa júnior en la República Checa. A sus 17 años aún se encuentra dubitativa sobre cómo orientar su carrera deportiva. Le gusta la piscina, su referente es Mireia Belmonte y se considera fondista. Apuesta por compaginar ambas modalidades y que el tiempo decida. María Claro atiende a Málaga Hoy para hablar sobre sus sensaciones y sus perspectivas de futuro.

–Ya es campeona de Europa júnior de aguas abiertas. ¿Cuándo partió hacia República Checa iba con la mentalidad de que podía lograr el Europeo?

–Por una parte sí, porque mi entrenador me dijo que sí que tenía posibilidades por mis marcas de piscina. Pero, yo no había hecho muchas veces antes aguas abiertas, nunca había ido a un Europeo y me faltaba experiencia. Por eso dudaba. En la concentración, el seleccionador me dijo que tenía la oportunidad y que fuese con todo.

–Fue en la mitad de la carrera cuando cambió el ritmo y fue inalcanzable. ¿Lo vio claro?

–Mi estrategia era esa: dar un cambio de ritmo en la cuarta vuelta y bueno, al final cambié en la tercera y media porque vi a una que se fue y dije: “Bueno, voy con ella”. Luego ya cambié el ritmo y fui sola. Era mi estrategia desde el principio.

–En el Europeo, también participó en el relevo mixto.

–Sí, pero nos descalificaron. Mi compañero y yo hicimos un gesto que estaba mal y no se podía. Se separó del pantalán cuando yo le choqué. Yo ni siquiera lo vi cuando él hizo eso. Fue sin querer, ninguno de los dos nos dimos cuenta. Nos dijeron que son cosas que pasan.

–Anteriormente, ¿solo había competido en aguas abiertas a nivel nacional?

–Sí, a nivel nacional. El año pasado fui a una Copa del Mediterráneo, que iban varios países, pero países como Rusia o Alemania no fueron, que son los fuertes. Fue mi primer Europeo y super bien.

–Hay ahora una generación de nadadoras de agua abiertas malagueñas que apunta alto. Está Paula Ruiz, María de Valdés, está usted… ¿Tiene relación con ellas?

–Sí, con Paula entreno, estamos en el mismo club [CN Mairena]. Con María me llevo muy bien.

–Terminó la prueba con un tiempo total de 1:25:19.7. Esta constaba de 7,5 kilómetros, lo que hace una media de 11,3 minutos el kilómetro. ¿Qué le falta para dar el salto al nivel absoluto? Está haciendo unos tiempos verdaderamente buenos.

–Me quedan dos años de júnior todavía. Luego ya por edad pasaré al absoluto. Yo creo que a mí lo que me falta es experiencia porque empecé el año pasado. Yo era fondista de piscina, pero nunca había hecho aguas abiertas. Es también lo que me dicen todos los entrenadores. También me agobio mucho con la gente en la carrera, los golpes en la salida… Yo fui sola [nadando] y en Grecia, también [Copa del Mediterráneo]. Pero, no estoy acostumbrada a ello.

–¿Qué piensa que puede mejorar a nivel físico y técnico de su natación?

–A nivel técnico en aguas abiertas, los giros de boya. Pero a nivel físico, yo creo que el fondo y la resistencia los llevo bien.

–¿Piscina o aguas abiertas? ¿Qué prefiere?

–No sé. Me gustan las dos, son diferentes. Por tema físico, creo que llevo mejor las aguas abiertas porque tengo mucha resistencia. Pero, me falla la experiencia y llevo mal el tema de los golpes. Por esa parte preferiría piscina, porque vas por tu calle tranquila y nada te afecta. En aguas abiertas el mar a lo mejor tiene muchas olas y no te sale igual de bien. Eso afecta mucho. En una piscina es igual en todos lados. Por esa parte prefiero piscina, porque es más regular. Pero aguas abiertas también me gusta mucho.

–¿Cuál es su prueba favorita en piscina?

–Hace tiempo era el 200 mariposa, pero ahora el 1500 libres me gusta más. Voy bien clasificada en los Nacionales.

–Estuvo en el Europeo de piscina de Kazán, no consiguió ninguna medalla, pero sí rebajó en dos ocasiones su marca personal: en el 800 y en el 1500, en esta última hasta seis segundos. ¿Fue esta competición más exigente?

–Sí, me clasifiqué en abril para ir al Europeo y llevaba desde octubre queriendo hacerlo. Entonces cuando fui había entrenado para hacer esas marcas. Yo en el 1500 pensaba que iba a quedar en algún puesto más, pero al final quedé cuarta. Está bien.

–¿Cuáles son sus referentes en natación?

–En piscina, Mireia Belmonte siempre desde que era pequeña y en aguas abiertas, no sé porque no conozco a muchas.

–¿Qué competiciones tiene en mente tras esta?

–En octubre voy a Chipre que tengo la Copa del Mediterráneo. Luego ya hasta mayo o junio no empezaré en aguas abiertas, así que me centraré en piscina. Luego ya tendré que clasificarme para los Europeos en mayo. A partir de marzo o abril empezaré a entrenar fuerte para aguas abiertas. Pero mientras, seguiré con piscina.