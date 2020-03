Un joven de 21 años, quinto fallecido con coronavirus en la provincia de Málaga

21 años es la quinta persona que fallece en la provincia con tenía una patología previa por lo que estaba entre las personas que son, junto con los mayores, más vulnerables. Hasta ahora los fallecidos con este nuevo virus han sido un enfermo de 70 años que murió en el Hospital Vithas Xanit, otro de 82 que estaba ingresado en Quirón Malaga, uno del Clínico de 71 y otro de 89 del Costa del Sol. En este caso, como otros afectados, presentaba neumonía, además de una enfermedad oncológica que le diagnosticaron precisamente cuando acudió al Hospital Regional la semana pasada por problemas respiratorios severos. Ingresó por sospechas de coronavirus. Las analíticas revelaron además del positivo en esa enfermedad, una leucemia muy agresiva. El virus acabó de complicar las cosas. Fuentes sanitarias trataron de rebajar la alarma que pueda ocasionar su fallecimiento por ser un joven, al indicar que si sólo hubiera tenido el virus, seguramente se hubiera repuesto. Un hombre dees la quinta persona que fallece en la provincia con coronavirus y es la primera víctima mortal joven. Hasta ahora, los pacientes eran de edad avanzada. En este casopor lo que estaba entre las personas que son, junto con los mayores, más vulnerables. Hasta ahora los fallecidos con este nuevo virus han sido un enfermo deque murió en el Hospital Vithas Xanit, otro deque estaba ingresado en Quirón Malaga, uno del Clínico dey otro dedel Costa del Sol. En este caso, como otros afectados, presentaba, además de una enfermedad oncológica que le diagnosticaron precisamente cuando acudió al Hospital Regional la semana pasada por problemas respiratorios severos. Ingresó por sospechas de coronavirus. Las analíticas revelaron además del positivo en esa enfermedad, una leucemia muy agresiva. El virus acabó de complicar las cosas. Fuentes sanitarias trataron deque pueda ocasionar su fallecimiento por ser un joven, al indicar que si sólo hubiera tenido el virus, seguramente se hubiera repuesto.

Francisco García tenía 21 años y llevaba entrenando en el Atlético Portada Alta desde hacía cuatro temporadas. Actualmente dirigía al Infantil B del cuadro malagueño, un clásico del fútbol base local. Era un prometedor entrenador joven del barrio. "Muy buen chaval y un entrenador muy apañado. Estamos en estado de shock aún, me llamaron a las 19:00 horas del domingo diciendo que estaba estabilizado después de que le hubieran ingresado el viernes. Y una hora después... Se juntó lo del coronavirus y una cosa mala... Estoy que no me lo creo, no me lo creo, me parece imposible", afirmaba a este periódico el presidente de este club, Pepe Bueno, visiblemente emocionado.

El Atlético Portada Alta había informado en una emotiva misiva a través de las redes del deceso de su joven entrenador, en una noticia que había impactado al mundillo del fútbol base malagueño y que había impactado entre sus antiguos compañeros y niños. "Queremos manifestar nuestro más profundo pésame a la familia, amigos y allegados de nuestro entrenador Francisco García, que nos ha dejado, por profunda desgracia. ¿Y ahora qué hacemos sin ti, Francis? Si siempre estabas con nosotros en el Portada o donde hiciera falta, ayudando. ¿Cómo vamos a seguir conquistando kilómetros en la liga? No sabemos cómo, pero seguro que lo haremos, por ti. No te vamos a olvidar, descansa en paz, fenómeno. Hasta siempre".

Hasta el último parte del Ministerio de Sanidad, en la provincia de Málaga se han registrado 180 contagios de coronavirus de los cuales 83 están en seguimiento en su casa, 81 hospitalizados y 12 en una UCI. Málaga es la provincia de Andalucía que acumula más personas infectadas y también más fallecidos.