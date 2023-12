Fichajes Primera RFEF: El Antequera ya tiene a su centrocampista

El Antequera CF anunció su primer fichaje en el mercado invierno. Ante la lesión de larga duración de Alejandro Marcelo, el club blanquiverde rastreaba un centrocampista de ese perfil creativo, operación que ya ha podido cristalizar. Pepe Mena (Utrera, 1998) es el elegido. Formado en las categorías inferiores del Sevilla y procedente del Linares, donde ha disputado 17 partidos en la primera vuelta y un total de 1.128 minutos, anotando un gol. La temporada pasada militó en el Algeciras, también en la categoría de bronce. Por lo tanto, juventud para la medular de Javi Medina, pero ese punto de experiencia en Primera RFEF, bagaje que se buscaba en el mercado para ahorrar el proceso de aclimatación.

El Antequera busca ahora dos puntas

El director deportivo del Antequera, Alberto Aguilar, habló del mercado de fichajes de invierno de Primera RFEF: "Estamos trabajando ya en varias incorporaciones porque también tenemos lesionados. El caso de Marcelo es una de las peores noticias de la temporada, tendrá que pasar por el quirófano y al 99% lo perderemos hasta final de temporada. Son dos bajas muy, muy importantes, la suya y la de Lanzini. Tenemos que buscar un recambio, alguien que nos pueda ayudar. Lo primordial es centro del campo pese a que están Nacho Pais y Joel. Alguien que se parezca a Marcelo, en zona de ataque, una o dos incorporaciones", dijo en una entrevista en SER Andalucía Centro Antequera. Esa primera tarea hecha con la llegada de Mena.

"Nuestra idea es no tocar mucho la plantilla porque se está rindiendo y hay un buen vestuario. Habrá algún movimiento. Tanto Luismi Redondo como Foyemem tienen contrato por esta temporada y una más y no contemplamos su salida salvo que un club pague su cláusula y ellos se quieran ir. De momento no han dicho que se quieran ir, al contrario, están muy contentos. En el caso de Loren Burón, lo mismo. Habló con Javi (Medina) y conmigo y nos transmite que tiene contrato hasta final de temporada y no piensa moverse de Antequera. Otra cosa que nos deja tranquilo. Su rendimiento es brutal", añadió sobre las posibles salidas.