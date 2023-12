Javier Medina, entrenador del Antequera hasta 2025

El Antequera renueva a Javier Medina hasta 2025. Base del proyecto que se asegura con el joven técnico sevillano, que seguirá en El Maulí las dos próximas temporadas. Club que ha vivido el mejor año de su historia, alcanzando cotas inimaginables, no el desembarcar en Primera RFEF, que ya supone un salto enorme, sino que en Antequera se sueñe con estar arriba en ese Grupo 2, codeándose en esa zona de play off con transatlánticos de la categoría del Málaga CF, Córdoba o Recreativo de Huelva. Actualmente es séptimo con 27 puntos. Partidos de Copa y victorias de relumbrón, como la reciente conseguida ante el Real Murcia en la capital pimentonera. Se marchaba Abel Segovia del club y se decía apostar por Medina, el que fuera segundo técnico en campañas anteriores, y el resultado no ha podido ser más satisfactorio.

Un equipo con una identidad futbolística bien definida, de los más divertidos de la categoría, a veces osado, pero debe formar parte de un manual de estilo amplio, y demostrando que es ganador. Un final del 2023 con una ilusión altísima en el entorno del Maulí, pero con la exigencia de mantener ese nivel en 2024 de este primer tramo de curso. La renovación de Javi Medina supone un nuevo mensaje de que este proyecto antequerano no es efímero, sino que se pretende continuar con ese crecimiento. Recién nacido y con jugadores que hasta ahora son primer espada de la categoría. Tenía contrato por un año más, ahora serán dos; una forma de premiarle por su magnífico desarrollo en estos meses, pero queda aún lo más difícil, el no frenar la progresión.