GIANTX arranca la nueva temporada internacional de Valorant con Purp0 como novedad

El club de esports GIANTX afronta a partir de este miércoles una nueva campaña de la Valorant Champions Tour (VCT), el más importante circuito del 'shooter' Valorant en el mundo y uno de los más relevantes dentro del universo de las competiciones profesionales de videojuegos, organizado por Riot Games. Tras el torneo inaugural de 2024 y la Masters de Madrid, en Berlín arranca una de las dos temporadas regulares que celebra la VCT en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África), en donde milita GIANTX. Los gigantes inician este curso con una novedad en la plantilla, la incorporación de Purp0. El primer rival es Karmine Corp (miércoles, 17:00).

Semyon Borchev 'Purp0' (Rusia, 2003) es la cara nueva de GIANTX. Procede del club español KPI Gaming. La llegada Purp0, nuevo duelista del conjunto malagueño y londinense, implica la salida de Nukkye, pieza clave en los éxitos del GIANTX que fue al Mundial el pasado año y protagonista de uno de los episodios más felices de la historia de la organización. Purp0 se suma a Adolfo Gallego 'Fitinho' (Vigo, 2000), Igor Vlasov 'Redgar' (Rusia, 1997), Aaro Peltokangas 'Hoody' (Finlandia, 1998) y Kirill Nehozhin 'Cloud' (Rusia, 2003). Al mando del cuerpo técnico, uno de los entrenadores de Valorant más reputados, Daniil Meshcheryakov 'Pipson', quien contará con Milan de Meij 'Milan' como entrenador asistente.

La incorporación de Purp0 obedece a la necesidad de conseguir un mejor encaje de roles, principalmente. "No se trata de una reacción. Ya tras la Champions pensamos que teníamos que hacer cambios, pero las cosas habían ido bien y entonces decidimos dar continuidad al proyecto que nos metió en Champions, también porque Rhyme se retiró, vino Redgar, y no queríamos tocar más. Pero en los últimos meses algunos de los problemas de juego que teníamos se estaban agravando y eso suponía perder confianza. Sólo tenemos palabras buenas para Nukkye, como jugador y compañero. Pero sí es cierto que estábamos echando en falta algo de sinergia, teníamos cinco jugadores muy buenos y estaba siendo difícil organizar los roles entre estos jugadores, así que decidimos tomar cartas en el asunto. No es sólo por los resultados en el torneo inaugural, es más bien por necesidad de encajar mejor los roles y de cambiar algunos aspectos de nuestros planteamientos", cuenta David Alonso, director deportivo.

GIANTX no ofreció su mejor imagen en el torneo inaugural de 2024 y se quedó sin ir a la Master de Madrid. En la esta temporada los equipos se juegan, además de seguir sumando para el Mundial de Valorant, ir a la Masters de Shanghai. Es por eso que para este 'split' el quinteto hace algunos movimientos: Purp0 será nuevo duelista, Fitinho hará de 'flex' y Hoody ejercerá de centinela. "A Purp0 lo conocíamos y ya ha jugado con Redgar en el pasado. Probamos con más gente pero Purp0 entraba bien en la dinámica del equipo. Es muy bueno con la 'operator' y es muy buen 'sniper'. Esto es algo que estábamos buscando y Purp0 lo tiene porque ha jugado la mayor parte de su carrera como duelista", añade el responsable de la parcela deportiva.

Nuevo formato para esta primera temporada

El formato de liga regular incluye una fase de grupos y unos play off. GIANTX está en el 'Grupo Omega' junto con Gentle Mates, FUT Esports, KOI, NaVi y Team Heretics. Estos equipos se medirán a los integrantes del 'Grupo Alpha', compuesto por BBL Esports, Team Liquid, Team Vitality, Fnatic y Karmine Corp, reciente campeón del torneo inaugural. Se disputan cinco jornadas. Los tres equipos con más victorias sumadas ante los rivales del otro grupo irán a play off. Y los tres mejores de esta fase final acudirán a la Masters de Shanghai.

La competición regular se celebra para los clubes de EMEA del 3 de abril al 12 de mayo en el Riot Games Arena de Berlín. Karmine Corp, en el encuentro que además dará el pistoletazo de salida a la competición, será el primer rival de GIANTX, que ya conoce su calendario: Fnatic (12 de abril), Team Liquid (19 de abril), Team Vitality (26 de abril) y BBL Esports (1 de mayo). Tras esta fase de grupos, vienen los 'playoffs'. Los clasificados para la Masters viajarán a China para afrontar una cita que tendrá lugar del 23 de mayo al 9 de junio.

Después de esta Masters, se celebra la segunda temporada regular (del 18 junio al 19 de julio) y la Valorant Champions, el Mundial de este videojuego, abrochará el calendario competitivo internacional del 1 al 25 de agosto en Seúl (Corea del Sur).