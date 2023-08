Giants logra un 'top 4' en la Superliga de League of Legends

Giants, el club de esports malagueño, se queda a las puertas de entrar en semifinales de la Superliga de League of Legends, la principal competición de videojuegos en España. El conjunto que dirige André Guilhoto cayó ante KOI en una partida que llegó al quinto mapa pero que finalmente se desniveló del lado rival. Con este resultado, el equipo de League of Legends de Giants se despide de la temporada de verano con un 'top 4'. El siguiente reto es la Iberian Cup, que tiene lugar entre octubre y noviembre.

Lo tuvo muy cerca Giants. Ambos equipos disputaron un encuentro de infarto que tornó en montaña rusa: el bloque malagueño empezó perdiendo, ganó dos mapas, bordeó la victoria en el cuarto pero no remató, lo perdió y fatal desenlace en el quinto. El quinteto que forman Attila, Th3Antonio, Xerxe, Decay y Whiteinn echan el candado al curso sin poder pelear por la final. Un cierre agridulce para un roster que ha crecido e ido a más a lo largo de la campaña. El octavo título liguero para Giants, la organización más laureada del país, deberá esperar.

Giants y KOI dignificaron la competición con un espectáculo a la altura. Hace un año que un partido de Superliga no llegaba al quinto mapa decisivo. Emoción a raudales en un campeonato conocido por sus giros y golpes de guión. Si bien los de Guilhoto acariciaron con los dedos el triunfo con el 3-1, KOI supo resistir y responder en la verdad. Giants había ganado los dos partidos de liga regular a KOI. Otra prueba de lo imprevisible que es la Superliga de League of Legends que organiza la Liga de Videojuegos Profesional (LVP).

En cuanto a juego, no empezó bien el bloque malacitano, que se quedó sin opciones pronto y fue muy castigado por el daño acumulado por KOI en el mapa. El tono fue otro en el segundo, en el que Giants fue a más para poner el empate en el marcador con autoridad. Rubricaron el empate la Leblanc de Decay y la Poppy de Th3Antonio. Mientras uno pegaba, otro blindaba.

El tercer mapa fue un ejercicio de resistencia el de Giants, que tenía que escalar y hacer que corriera el reloj para que su composición lograra el poder suficiente ante un KOI que no paró de acumular placas y heraldos en el arranque. No obstante, el cuadro costasoleño equilibró fuerzas gracias sobre todo a la inspiración de Decay y el Ornn de Th3Antonio, y se impuso en las peleas grupales para conseguir ponerse por delante en el marcador.

A pesar de tener la sentencia cerca, KOI respondió colocando el 2-2 tras una partida muy loca en la que los de Guilhoto se precipitaron en algunas 'teamfights' que habrían permitido abrochar la eliminatoria. El quinto mapa no lo supo ejecutar de forma óptima Giants, que necesitaba cazadas y sumar varias condiciones de victoria que no se dieron y, entre Baca y Stend, KOI supo rematar la serie.

"Ahora todos están dolidos, los jugadores, las fans, yo... Pero si se miran las cosas objetivas se ha conseguido mucho. Obviamente, se podía alcanzar más y para una organización como Giants no es para estar contento, pero hemos logrado quebrar muchas barreras y deberíamos estar orgullosos de eso. Debemos seguir trabajando para que nos veamos siempre en playoffs y con capacidad para ganar el título", declaró el técnico Guilhoto tras el duelo.

Ahora la plantilla de League of Legends se tomará un descanso y en breve se pondrá a pesar en la Iberian Cup 2023, que en esta edición se decide en formato presencial en el UBEAT Live de Barcelona, del 11 al 13 de noviembre.

La competición no para: EVO de Shanks y Mundial de Valorant

Aunque el equipo de League of Legends para su actividad, no ocurre así con otras secciones del club. Joan Namay 'Shanks' acude este fin de semana a Las Vegas para disputar el EVO 2023, el torneo de videojuegos de lucha más relevante del mundo. Shanks, símbolo nacional en este tipo de título, jugará en Street Fighter VI y Dragon Ball FighterZ, el juego que más alegrías le ha deparado. Será el 'last dance' de Shanks con el DBFZ, ya que después transicionará al Street Fighter VI. El jugador catalán ya fue cuarto en el EVO en 2019, un cuarto puesto del mundo que le colocó en el olimpo de los esports patrios para siempre. En la pasada edición terminó dentro del 'top 8'.

Por otra parte, el conjunto de Valorant ya ha iniciado su preparación en Los Ángeles para la Valorant Champions, el Mundial de este videojuego en el que Giants representará a Málaga, Andalucía y España frente a las mejores organizaciones internacionales. El cuadro costasoleño hace su debut contra EDWard Gaming la medianoche del miércoles al jueves.