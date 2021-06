Así queda el Grupo 4 de la Segunda RFEF con Vélez y Antequera

Ya se conoce cuál es la composición definitiva de los cinco grupos de la recién creada Segunda RFEF en la que participarán tanto el Vélez como el Antequera, los dos representantes malagueños de la recién creada categoría. El presidente de la Federación, Luis Rubiales, convocó este lunes a los representantes de los clubes en esta competición cuya temporada 2021/2022 arranca el 5 de septiembre.

Se da la circunstancia de que los propios representantes de los equipos escogieron mediante votación la configuración de los cinco grupos de 18 equipos que iniciarán la competición en septiembre y concluirán el campeonato regular el 15 de mayo. Esto ya sucedió con la categoría superior, la Primera RFEF.

Los cinco equipos campeones de grupo lograrán el ascenso directo, mientras que las otras cinco plazas de ascenso se decidirán en un play off se disputará en una sede neutral entre el 22 y el 29 de mayo. Accederán a esta eliminatoria los clasificados del 2º al 5º de cada uno de los grupos.

Descenderán a Tercera RFEF, donde se han quedado varios de los conjuntos malagueños con más solera, los cinco peores clasificados de cada grupo. El 13º mejor clasificado logrará la permanencia y los otros cuatro equipos clasificados en esa posición disputarán otro play off a finales de mayo en el que dos conjuntos lograrán la permanencia.

Antequera y Vélez tendrán que jugar con equipos de Cádiz, Ceuta, Extremadura, Huelva y hasta de Canarias. En el cinco queda algún conjunto vecino como El Ejido 2012, el filial del Granada, el recién ascendido Mancha Real o un clásico del viejo formato como el Melilla.

Composición de los grupos de la Segunda RFEF 2021-2022:

- Grupo I: Marino de Luanco, Real Avilés, Ceares, Llanera, Langreo, Palencia Cristo Atlético, Gimnástica Segoviana, Salamanca UDS, Unión Adarve, Navalcarnero, Leganés B, Móstoles URJC, Arosa, Bergantiños, Arenteiro, Coruxo, Pontevedra y Compostela.

- Grupo II: Cayón, Laredo, Tropezón, Rayo Cantabria, Burgos Promesas, Náxara, Racing Rioja, UD Logroñés B, San Juan, Osasuna B, Ardoi, Izarra, Peña Sport, Mutilvera, Arenas, Real Sociedad B, Gernika y Sestao.

- Grupo III: Brea, Ebro, Teruel, Ejea, Huesca B, Tarazona, Numancia, Prat, Cerdanyola, Badalona, Europa, Lleida, Espanyol B, Terrassa, Ibiza Islas Pitiusas, Andratx, Peña Deportiva Formentera.

- Grupo IV: Antequera, Cádiz B, San Roque Lepe, Córdoba, Vélez, Xerez Deportivo, Mensajero, Panadería Pulido, Las Palmas Atlético, Tamaraceite, Tenisca o UD San Fernando, Ceuta, Mérida, Coria, Don Benito, Villanovense, Cacereño y Montijo.

- Grupo V: At. Mancha Real, El Ejido 2012, Recreativo Granada, Calvo Sotelo Puertollano, Marchamalo, Toledo, Socuéllamos, At. Levante, Eldense, Intercity, La Nucía, Hércules, Alzira, Melilla, Águilas, At. Pulpileño, Mar Menor y Real Murcia.