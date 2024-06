Horario y cómo ver en TV el Europeo de natación de aguas abiertas: María de Valdés, a por la corona europea

La isla serbia de Ada Ciganlija, convertida artificialmente en una península, situada en el curso del río Sava en el centro de Belgrado, la capital de Serbia, es el escenario desde donde parte el Europeo de aguas abiertas. Allí está la malagueña María de Valdés, vigente subcampeona mundial, que afronta un test importante antes de los Juegos Olímpicos, a poco más de mes y medio vista, que es la gran cita después de que el pasado mes de febrero la fuengiroleña consiguiera una medalla de plata mundial que fue un tremendo éxito y que le dio también el billete para París. En agosto nadará, si la salubridad lo permite, en el Sena. Pero antes hay que afinar la forma y este es un buen test.

La distancia olímpica, 10 kilómetros, es la que da comienzo al evento en esta especialidad. Junto a De Valdés también está la ilicitana Ángela Martínez, que se entrena desde hace años en el Centro de Tecnificación de Inacua, en Málaga. Así que es una prueba con tradición malagueña. Las españolas han mostrado su capacidad para luchar por cosas importantes y Martínez también consiguió de manera brillante su billete olímpico. De Valdés y Martínez han tenido desde mayo actividad, con el Campeonato de España en Sevilla y la Copa de Europa de Piombino como pruebas anteriores. Completa Candela Sánchez la terna española.

La cercanía de la prueba con los Juegos Olímpicos ha propiciado que no varias estrellas hayan decidido no participar en el Europeo para aparecer. No está, por ejemplo, la tremenda y multilaureada Sharon van Rouwendaal, que en Doha el pasado mes de febrero derrotó en un sprint por milésimas a De Valdés. La portuguesa Angelica André y las italianas Arianna Bridi y Ginevra Taddeucci tampoco están, pero sí las húngaras Bettina Fabian y Anna Olasz, la alemana Leonie Beck o la italiana Giulia Gabbrielleschi o la monegasca Lisa Pou. Son 26 inscritas en la prueba. Al día siguiente está prevista la prueba de 5 kilómetros, en la que están inscritas las dos españolas.

Horario y dónde ver en TV

La carrera se inicia este miércoles 12 de junio a partir de las 9:00 horas y se podrá ver en directo a través de Teledeporte y RTVE Play.