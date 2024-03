Horario y dónde ver en TV el Intercity - Antequera CF

Escasean las oportunidades para el Antequera si quiere engancharse a la zona play offs. Los blanquiverdes visitan al Intercity (12:00 horas), rival poderoso de la Primera RFEF, pero que ha mostrado ser rival directo, en ese grupo de alternativas que quieren alcanzar el privilegio. Mostró el Intercity varias caras en La Rosaleda la pasada semana, rozando el empate ante el Málaga CF, que ya habla de una capacidad clara. Es irregular, pero tiene argumentos para dañar a cualquiera, más en un contexto de la categoría caprichoso. Examen difícil por lo tanto para los de Javi Medina, tres partidos sin ganar, él último en el Maulí frente al Algeciras donde se mereció más. Pero a cinco puntos del Recreativo de Huelva, con 40, por los 38 del Intercity, que suma tres derrotas en los últimos cuatro partidos; pero que ha sabido ganar a Real Murcia y Algeciras, o rozar el empate en Ceuta con un jugador menos. Partido para estar en alerta y dar otro paso en la temporada. No se renuncia a los play offs, por lo que deben caer tres de Alicante.

"No nos conformamos con lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos hecho una muy buena temporada hasta ahora, pero queremos seguir siendo ambiciosos, de intentar hacer las cosas bien, hasta el final. Nos viene ahora una fase de calendario difícil. Tenemos que saber competir contra esos equipos que saben manejar el otro fútbol, seguir sacando puntos y que el final de temporada sea de sobresaliente", apuntaba Javi Medina en la previa. "Es un equipo que tiene muy clara su identidad, que ha tenido problemas durante el año y han estado juntos y seguir compitiendo. Hay que amoldarse al campo para competir y buscar esos tres puntos. Es uno de los equipos más característicos en ese juego directo de la categoría, buscar a Nsue a partir de segunda jugadas, con buena presión, que maneja bien los tiempos de los partidos. Habrá que acostumbrarse al campo para tratar de ganar el partido", decía el rival. "Si algo le reconozco a los chicos es que no se quejen, que hay que competir siempre; tenemos que trabajar en un campo de césped artificial pequeño, es lo que tenemos. Hemos competido con mucha identidad, buenos partidos, aunque no sacamos los puntos que merecíamos", explicaba el entrenador en sala de prensa.

Fecha y Horario

El Intercity-Antequera CF, correspondiente a la Jornada 29 de Primera RFEF, se jugará en el estadio Antonio Solana este domingo, 24 de marzo, a partir de las 12:00 horas.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver a través de RFEF.TV por streaming, aunque siempre con la incertidumbre de los fallos técnicos del canal de pago.