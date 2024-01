Horario y dónde ver en TV el Castellón - Antequera de Primera RFEF

El Antequera tiene por delante un partido de la más alta dificultad en Castellón. El líder intratable de la categoría mide a los antequeranos. En la ida sufrieron en El Maulí bastante y empataron a última hora, un aviso para ellos.

Dick Schreuder

“Le tengo un gran respeto al Antequera porque en su campo tuvimos uno de nuestros partidos más difíciles de la temporada a domicilio. Tienen una gran filosofía de juego y para nosotros será un gran reto este domingo”, manifestó el preparador albinegro. Schreuder ha señalado, no obstante, que su equipo tiene la lección aprendida para contrarrestar la presión alta que espera que realice el equipo andaluz, recordando que los últimos equipos que han pasado por Castalia han hecho el mismo planteamiento. “En los últimos partidos en casa nuestros rivales nos han presionado muy arriba y creo que el Antequera va a hacer lo mismo. Por ello debemos atacar mejor y salir de su presión”, ha señalado.

Javi Medina

"Semanas complicadas, queda poco para cerrar el mercado. Tenemos una oportunidad muy buena para conseguir algo que nadie ha conseguido hasta ahora, que es ganar en Castalia. Tenemos que estar concentrados en conseguir algo. Sabíamos desde diciembre que cuando se hacen las cosas bien y te vuelves un equipo atractivo y no tenemos ese músculo para retener jugadores que nos gustaría pues habría salidas. Pero también ha habido entradas importantes de mercado. Perdemos a Loren, que es un chico que nos ha dado mucho, pero la parte positiva es que vienen a Antequera a pagar por los jugadores, que antes se iban libres o no se interesaban. Eso es que estamos haciendo las cosas bien, lo más importantes no son los jugadores o entrenador, es la identidad. Es lo que tenemos seguir manteniendo y defendiendo. La llegada de un talento como Txus Alba es síntoma de que estamos construyendo para el año que viene. Que vengan a ficharnos jugadores es buena señal, porque quieren decir que son buenos y que aquí hacen un buen trabajo con el que progresan y les revaloriza", decía el técnico del Castellón.

Fecha y horario

Castellón y Antequera se miden en la jornada 21 de la Primera RFEF en Castalia a partir de las 18:00 horas.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver en FEF.TV, plataforma de pago.