Nuevo himno del Málaga CF: El Kanka lo cantará con María Peláe

Ya hay fecha para el lanzamiento del nuevo himno del Málaga CF, que ha sido compuesto por el cantautor malagueño El Kanka. Será el próximo 17 de mayo de 2024, viernes, y se podrá escuchar en plataformas como Sportify y YouTube. Pero ahí no acaban las sorpresas porque además se ha anunciado una colaboración muy especial. La artista, también malagueña, María Peláe, le acompañará en la interpretación de la canción, que quedará pendiente de la realización de un videoclip y de una presentación más fastuosa.

"Bueno gente del mundo en general y malaguitas (y malaguistas) en particular: Como algunos ya sabréis, me encargaron componer y grabar el himno del 120 aniversario del Málaga CF, cosa que he hecho con todo el cariño que es capaz de correr por mis siempre boqueronas venas. Dicha canción verá la luz el día 17 de este mes, y desde ya podéis reservarla (o hacer pre-save, según vuestro nivel de coolismo) en todas las plataformas digitales. Tengo el corazón en un puño esperando no que guste, sino que encante a toda la afición y a la gente inexplicable de mi inexplicable ciudad. De momento, os cuento una sorpresa que estaba deseando soltar: No estoy sólo en esta aventura, me acompañará la voz de mi paisana María Peláe, autora valiente, artista mayúscula, persona hermosa y balompedista aficionada, para dejar claro lo que es el arte", contó El Kanka en su cuenta de Twitter.

El estreno de esta canción se enmarca dentro de los eventos por la celebración del 120 aniversario del fútbol en Málaga, que se iniciaron hace poco más de un mes y que ha contado con diferentes iniciativas de la entidad. Está claro que por encima de todas las decisiones y actividades -y pese a la polémica generada por la deficiente organización de su venta-, la más acertada ha sido la de sacar una camiseta retro homenaje al CD Málaga de Juanito, de la que se han vendido unas 10.000 unidades.

La intención de El Kanka

“Quise componerlo en Málaga, he hecho un estudio de campo, para entender bien qué significa el equipo de fútbol para la ciudad, para todos los malagueños, qué es lo que pasa y ha pasado con el equipo históricamente. Quería que el himno estuviera al nivel, que fuera una canción bonita sobre todo, emocionante, épica y que hablara un poco de Málaga y del equipo. La verdad es que estoy muy contento con el resultado. Está en proceso de grabación. Está compuesta con la guitarra, pero falta meternos en el estudio y hacerla grande. Va a tener alguna que otra sorpresita, una cosa bonita. Estoy sin palabras porque nunca esperaba que me encargaran una cosa como esta, espero estar a la altura y que la afición del equipo la reciba con cariño. Voy a tener que ir al final a ver un partido de fútbol, para sentir eso desde cerca, no sólo desde lejos. Estoy muy contento, es una canción muy bonita y hecha con un montón de cariño por mi ciudad”.