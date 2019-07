El atletismo malagueño estará representando en los Campeonatos de Europa de atletismo sub 23, que comienzan hoy en Gävle (Suecia). No estará el nerjeño Ouassim Oumaiz, que en condiciones normales podría haber competido por algo importante de haber seguido la progresión invernal, por una lesión. Pero sí habrá otro nerjeño, también múltiples veces ya campeón de España y con una progresión importante. Se trata del saltador de pértiga Isidro Leyva.

Leyva, que pertenece al Nerja aunque ahora reside en Granada por motivos académicos y es entrenado por el almeriense Antonio Orta, es el único pertiguista masculino que viaja con la Selección y también el único malagueño que estará en el Europeo sub 23. Tampoco pudo conseguir la mínima por problemas físicos el velocista Javier Troyano. El Europeo arranca hoy y se prolongará hasta el domingo 14. El nerjeño debuta en su prueba hoy a las 17:00 y el evento se podrá ver por Teledeporte.

“El nivel de la prueba es demasiado alto. Nunca he participado en una prueba con tanto nivel”, decía con humildad Leyva, que el pasado fin de semana se proclamó campeón de España sub 23 en Tarragona con una marca de 5.30 metros, que le dio la mínima para acudir a tierras suecas. Para hacerse una idea del nivel, el competidor que llega con la mejor marca es Bo Kanda (alemán), con un salto de 5.70

“Vengo un poco tocado del isquio izquierdo, lesión por la que me perdí el año pasado el Mundial. Aunque estoy resentido, he estado hablando con los fisios y me he estado probando y me veo bien. Tengo muchas ganas de saltar”, decía el malagueño, que es el atleta más joven de la prueba. Tiene 20 años, cumplidos en abril.

Leyva acumula un palmares de diez campeonatos de España en distintas categorias, dos subcampeonatos y ha sido cinco veces internacional, con un cuarto puesto en el FOJE y dos séptimos en campeonatos de Europa sub 20 y sub 18.