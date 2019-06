Parón por lesión para Ouassim Oumaiz

Suelen decir los atletas, los deportistas en general, que las lesiones son el principal enemigo. Lo sufre en sus carnes ahora Ouassim Oumaiz, el atleta nerjeño que impactó en la temporada invernal de cross, con un subcampeonato europeo sub 20, su título nacional absoluto y su 20º puesto en el Mundial absoluto.

Preparaba el malagueño la temporada al aire libre en pista, en la que tenía puestas esperanzas para refrendar su progresión. Poco antes de su debut, previsto con el Cueva de Nerja en la Liga de clubes, a finales de mayo, tuvo que frenar por unas molestias en el glúteo. Aunque trabaja en la Residencia Blume de Madrid a las órdenes de Antonio Serrano, pasó unas semanas en su casa de Nerja huyendo de los problemas de alergia en Madrid. Las molestias no cesaban y, tras la resonancia que se le practicó, se le detectó que tenía una rotura por estrés en el hueso sacro. Una zona delicada que lleva, según los consejos de los especialistas, a no precipitarse y esperar a que la fractura se estabilice antes de volver a entrenar de manera exigente.

Oumaiz realiza la recuperación en Madrid y a mediados de julio tiene prevista una resonancia de control para ver la evolución de la lesión. Justamente en esa fecha, su equipo tenía marcada en rojo una de las citas importantes de la temporada, el Europeo sub 23 que se celebrará en la localidad sueca de Gåvle del 11 al 14 de julio. Allí, por cierto, tiene opciones de estar el velocista malagueño Javier Troyano, en los próximos días se cierra el plazo para hacer mínimas. Y no podrá figurar Oumaiz, que no tiene aún una fecha concreta para reaparecer, todo depende de cómo suelde la fractura. En Madrid trabaja para limitar la pérdida de forma.

El Campeonato de España absoluto se celebrará en La Nucía (Alicante) el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2019, más tarde de lo habitual porque al fondo está el Campeonato del Mundo de Doha (Catar), que se celebrará en las inusuales fechas del 27 de septiembre al 6 de octubre para huir de las altas temperaturas del país asiático.

En el periodo de esta lesión, Oumaiz se perdió el reciente mítin de Huelva, tenía previsto acudir a una reunión de la Golden League y tampoco pudo ayudar al Nerja en su pelea por la permanencia en la élite de los clubes españoles. Alternaría 1.500 y 5.000 metros, pero los planes se han disuelto por la lesión. Lo más importante, coinciden técnicos y médicos, es que se recupere perfectamente antes que forzar una reaparición.