Laporta confirma que Ortega será el nuevo entrenador del Barça

El malagueño Antonio Carlos Ortega será el nuevo entrenador del Barcelona de balonmano. Así lo confirmó Joan Laporta, presidente del club azulgrana, en una comparecencia ante los medios. Ortega, uno de los mejores deportistas malagueños de la historia, con más de 50 títulos y medallista olímpico como jugador, volverá adonde hizo historia como jugador, formando parte del Dream Team, considerado como el mejor equipo de balonmano que ha habido.

Ortega, de 49 años, empezó su carrera de entrenador en el Balonmano Antequera, al que llevó a la Asobal y a jugar la Copa del Rey. Justamente esta temporada se ha producido el regreso a la élite en la ciudad de El Torcal. Después, el zurdo formado en Maristas, con el que vivió una época dorada en la élite en sus inicios como jugador, comenzó una carrera por el extranjero de mucha solidez. Dirigió al Veszprem húngaro, al que llevó a la Final Four de la Champions y con el que ganó numerosos títulos locales. Después estuvo en el Kolding danés, una experiencia más efímera, antes de aterrizar en el Hannover alemán, en la NBA del balonmano. Allí llevó al equipo a cotas altas que no había pisado, con presencias en las Final Four de la Copa. De hecho, había renovado su compromiso hasta 2023 en febrero tras acometer cambios en la plantilla.

Laporta explicó las razones por las que Ortega será el nuevo entrenador, sustituyendo a Xavi Pascual, que intentará en un par de semanas recuperar la Champions para el club azulgrana, en unos cambios que llevarán también a la salida de un mito del club como David Barrufet, que había estado 37 años en la sección. Enric Masip, compañero de Ortega en aquel Dream Team y hombre fuerte de Laporta, considera que Ortega es el técnico ideal para liderar el nuevo proyecto. "Tengo admiración por Xavi Pascual y David Barrufet. Yo le puse de entrenador y recoloqué a Barrufet. Por razones técnicodeportivas pensamos que tenemos que cambiar al entrenador. Lo ha hecho bien y lo hará bien donde vaya, pero queremos un nuevo impulso. Nuestro sello. Pido respeto por la decisión deportiva. Respeto y agradecimiento para Xavi Pascual. Irá bien. Tenemos el recambio, que será Carlos Ortega", explicaba Laporta en una rueda de prensa extensa en el que el balonmano ocupó una parte: "En el caso de Barrufet, ya dijimos que las secciones no tendrían secretarios técnicos. La situación económica nos hace ser austeros. Pensamos que damos el impulso con un nuevo entrenador. Es una persona entrañable, lo aprecio. Si hay un espacio para Barrufet, le ayudaremos y se lo notificaré. Ya lo hice en su tiempo. Acabó su carrera y lo puse en el departamento jurídico. Sucede en la vida, hay cambios. Cuando juguemos la Final Four, espero ganar y celebrarlo todos juntos. Todo se puede mejorar. Detecto cierta incomprensión o a lo mejor no lo hemos explicado bien. En el caso de Xavi Pascual nos encontramos una situación contractual heredada que no podíamos permitir. Nos comportaba algunas obligaciones si se ganaba la Champions".

Así las cosas, Ortega acometerá el proyecto más ambicioso de su carrera como entrenador en un club de máxima exigencia como el Barcelona. Lo hará con un bagaje tremendo a sus espaldas y con resultados que avalan esta apuesta del club azulgrana.