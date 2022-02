Lorenzo Ruiz: "El problema es la actitud"

El Iberoquinoa Antequera cayó en su visita al Bidasoa Irún. No solo dolió volver a la senda de la derrota en el seno del equipo, sino volver a sufrir una desconexión, en esta ocasión en el tramo final del primer tiempo, que le costó el partido a los hombres dirigidos por un Lorenzo Ruiz que admitió la superioridad del rival pero que pide a los suyos que no bajen los brazos durante los sesenta minutos.

El entrenador antequerano tenía claro que fue clave el bajón en el final de la primera parte: “Nos han condenado nuestras pérdidas, hemos competido 22 minutos, donde hemos trabajado muy bien tanto en defensa como en ataque. Pero han sido tres pérdidas y dos postes y se nos han ido de siete. Y con equipos así es difícil competir y la gente se viene abajo, vuelve la inercia negativa y al final pues pierdes. Hay que felicitarles y desearles mucha suerte en Europa y la liga”.

Lorenzo Ruiz explicaba los malos minutos antes del descanso en la fatiga de sus hombres. “El pivote estaba trabajando muy bien, para no hacer tantos cambios, pero eso lleva a un desgaste físico tremendo y cualquier fallo un equipo como el Bidasoa te lo castiga. Es así, aquí no puedes fallar absolutamente nada y hoy se ha demostrado”, señala el técnico.

Pero lo peor para Lorenzo Ruiz fue los minutos en los que su equipo llegó a bajar los brazos: “El partido lo perdemos nosotros, el problema es la actitud. En el deporte lo más difícil es la fuerza mental, tenemos el ejemplo de Nadal, pero me gustaría verle en un equipo colectivo, cuando tú lo das todo y el compañero no. Es complicado, pero en un equipo hay que mantener la actitud y encontrar el equilibrio para que todos los jugadores se activen y no lo hemos encontrado, jugando además contra un equipo que hasta los chavales lo hicieron estupendamente. Entonces pasa lo que pasa”.