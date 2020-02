Manolo Rincón, nuevo vicepresidente del Rincón Fertilidad

Buenas noticias para el Balonmano Femenino Málaga Costa del Sol, que suma un nuevo integrante a su cúpula directiva con el nombramiento de Manolo Rincón, que se suma al club malagueño como nuevo vicepresidente. Manolo Rincón, que ya fue fundamental para que el primer equipo del club pudiese participar en la División de Honor Femenina hace seis temporadas gracias a su apoyo económico como patrocinador, se incorpora así a la directiva para, como vicepresidente, buscar que el Rincón Fertilidad Málaga de un paso más y sumar su más que conocida ambición deportiva para lograr que el equipo siga obteniendo grandes resultados y obtenga aún mejores registros deportivos.

Como bien destaca la presidenta del club Mª José Moreno, Manolo Rincón no ha sido en todo este tiempo un patrocinador al uso: “Desde el principio Manolo siempre ha estado muy cerca de todo el club, lo suyo no fue aportar el dinero necesario y nada más. Todos este año ha sido uno más de nosotros y este paso simplemente es hacer efectivo algo que para todos nosotros ya era una realidad, que Manolo Rincón es parte de este club”.

El propio empresario se muestra muy satisfecho e ilusionado con su nombramiento como vicepresidente. “Esto no es un club, es una familia, y desde el principio me hicieron sentir parte de ella y me han hecho vivir grandes temporadas. El pasado verano recibimos un golpe muy duro con la pérdida de Diego. Pero viendo los arrestos con los que Carmen Morales de Setién, Pepa Moreno y Suso Gallardo, junto con todo el equipo, han tirado para adelante me hacen sentir la necesidad de aportar también mi granito de arena para continuar el legado de Diego Carrasco y para que todos juntos sigamos luchando por hacer realidad sus sueños”, afirma Manolo Rincón.

Con su llegada a la vicepresidencia se busca un realce del club malagueño. Más que conocido es el apoyo que constantemente Manolo Rincón ha dado al deporte malagueño en diferentes categorías y modalidades, algo que continuará haciendo en los años venideros a través de la fundación y de la nueva línea Art Collection que él mismo ha comercializado y de donde parte de cuyos beneficios se destinarán a la ayuda del desarrollo del deporte.

“Estamos muy agradecidos a Manolo Rincón por seguir creyendo en este proyecto. No era fácil pero esta temporada no ha habido un día donde no haya preguntado por el equipo. Ha sido un pilar fundamental en lo sentimental y en lo personal para darnos fuerzas a todos cuando alguno ha podido flaquear y tener dudas. Estoy segura que, ya definitivamente desde dentro, va a ser el empujón que necesitaba el Rincón Fertilidad Málaga para poder dar uno o dos pasos más en su crecimiento”, concluye la presidenta Mª José Moreno.