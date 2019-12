Eliud Kibet: "Esta vez no me caeré"

Eliud Kibet acabó cuarta en la posición del Maratón de Málaga 2018, pero fue el protagonista de la prueba. Su imagen se hizo viral a través de las redes. Entró a gatas en la meta del Paseo del Parque, exhausto. Estaba para entrar en la segunda posición a la estela del etíope Lemi Dumecha. Lo hacía por delante de sus compatriotas Moses Mbugua y Emmanuel Kibet, pero acabó cuarto.

La organización tenía claro que quería contar con Kibet de nuevo. Tras 24 horas de viaje, el keniano aterrizó en Málaga risueño y con ganas de seguir escribiendo su historia sobre las calles de la capital. Realizó un vídeo promocional en el que se le ve bajando Calle Larios, como el año pasado, y rememorando lo que sucedió. Departió Kibet con Abel Antón y Martín Fiz, mitos de la distancia que en los 90 mandaron en esta especialidad a nivel mundial.

Kibet se ganó a quienes acudieron a la presentación con unas simpáticas palabras. "Buenas tardes a todas las personas, a la organización. Estoy feliz de venir de vuelta y este año no me caeré como el año pasado, estoy fuerte", bromeaba el keniano, arrancando la sonrisa de los presentes y explicando que el año pasado no estaba a tope: "Mentalmente no estaba bien el año pasado, parte de la familia estaba enferma y no estaba todo lo fuerte que podía".

A pesar de ello, Kibet hizo una marca poco por encima de 2:11. "Aquel día era perfecto para realizar una gran marca. Al paso por La Farola mis fuerzas estaban intactas y tuve tiempo de disfrutar las vistas del mar. Bajando por la Calle Larios me sentía ganador, incluso pensé en batir el récord, pero a cinco metros de la línea de meta la prueba me pasó factura", rememoraba en el vídeo.