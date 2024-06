El Marbella FC y un proyecto para soñar en grande

Aunque ya quede muy lejos hace unos años, en la temporada 2019-20, el Marbella FC estuvo coqueteando de forma muy seria con el ascenso a la actual LaLiga Hypermotion tanto que quedó segundo clasificado de su grupo a tan solo un punto del FC Cartagena, que acabó la campaña como líder y, antes de este crecimiento tan rápido del Antequera CF, ya estaba sobre la mesa la posibilidad de que el Málaga CF compartiese categoría con otro club de la provincia, pero la lotería del play off determinó que tendría que esperar la entidad de la comarca de la Costa del Sol occidental.

El curso siguiente fue nefasto dentro de sus aspiraciones de llegar al fútbol profesional para intentar asentarse en este, puesto que, en el año que más caro salía firmar una mala actuación, firmó un doble descenso que le llevó desde la ya extinta Segunda B hasta la actual Tercera Federación y, de esta manera, retrocedía dos pasos en un abrir y mirar de ojos.

El nuevo comenzar costó más de lo que parecía en el sentido de emprender el camino de regreso a la categoría de bronce del fútbol español, puesto que, aunque hizo una gran temporada y quedó tercero, no consiguió ascender a Segunda Federación por una nueva dura caída en el play off, pero solo tuvo que esperar un curso más, ya que, en la siguiente campaña, la 22-23, consiguió asaltar la primera plaza y cumplir su objetivo más cercano.

Esta temporada la comenzó como un curso ilusionante y con la idea del doble ascenso ya merodeando por la localidad malagueña y su afición, porque la plantilla tenía un potencial para solar y el comienzo de la liga dio motivos para creer y, de esta manera, ya se vio como una obligación en mitad de un año con muchísimos altibajos en su curva de rendimiento, pero, con buenas actuaciones en grandes escenarios como el partido de Copa del Rey ante el Racing de Ferrol, no se vino abajo, a pesar de las dudas existentes en ciertos tramos del curso, puesto que se vino arriba con la llegada del play off de la fase de ascenso a Primera Federación y ató su objetivo con un gol para la historia del club de Dago en Las Gaunas.

El cuadro andaluz vivió este cambio profundo en sus aspiraciones y también en su capacidad competitiva cuando Zhao Zhen, que es el 'Sport Business Consultant' de Guirenniao Group Limited, se convirtió en el nuevo propietario en la entidad de la comarca de la Costa del Sol occidental. En esta nueva etapa, la agencia de representación The Best Of You Sports se ha encargado de la gestión de todas las áreas del club malagueño y, según se afirma en la web oficial del equipo: "Desde entonces, el Marbella F.C. se ha sometido a una profunda renovación cuyo objetivo es que el club pueda alcanzar la élite del fútbol español en unos años".

Y el objetivo de Segunda División no es algo que se haya creado desde la afición y que el club lo haya adoptado, sino que Esteban Granero dejó claro en varias ocasiones que lo quiere levar al fútbol profesional para poder quitarse la espina del doble descenso, ya comentado anteriormente en este texto.

Además de esto, la nueva propiedad quiere hacer crecer el patrimonio de la entidad de la comarca de la Costa del Sol occidental con un nuevo estadio a la altura de un club instalado en el fútbol profesional. Sin embargo, esto es un tema bastante complicado, pero la intención actual, según un club emitido en sus propias redes sociales, se quiere aprovechar la estructura del Lorenzo Cuevas, que cuente con amplios aparcamientos, gimnasio, centro comercial, etc. Sería una especie de centro de alto rendimiento, el cual se ofrecería para todos los clubes de la ciudad. El estadio le pertenece al ayuntamiento, quién ha concedido una concesión al Marbella FC para que lo utilice. Se espera que esté listo para 2027, aunque la idea es empezar a jugar allí en el 2026, mientras se terminan las obras, tal y como lo hizo el Real Madrid con el Santiago Bernabéu, pero no en la totalidad de la duración total de estas como llevó a cabo el actual campeón de la UEFA Champions League.

A pesar de que siempre han apostado por un gran crecimiento para llegar a Segunda División, tampoco han querido renunciar a la identidad del club y uno de estos actos que demuestran esta línea es la contratación el verano pasado de Carlos de Lerma como segundo entrenador del cuerpo técnico de Fran Beltrán.

Otro de los triunfos de la nueva propiedad de la entidad malagueña ha sido el crecimiento y profesionalización de la cantera del club, que recibe el nombre de "Marbella FC Talents" y es que ya cuentan con 24 equipos entre las edades comprendidas desde prebenjamines hasta juveniles y otro de sus grandes hitos ha sido el ascenso a la División de Honor, que es la máxima categoría del fútbol nacional para jugadores en formación de 16 a 19 años.

Todo esto forma parte de la apuesta de intentar hacer cosas grandes, pero sin olvidarse de los orígenes. Este es un discurso que se ha repetido en varias ocasiones por parte de la dirección del club, que ya se ve un paso más cerca de consumar su objetivo de poner el nombre de Marbella en el fútbol profesional.