María de Valdés se proclama campeona de España en 1500 libres

María de Valdés se convirtió en una de las protagonista de la primera jornada del Campeonato de España absoluto celebrado en Tarrasa (Barcelona). La nadadora de Fuengirola se proclamó campeona nacional en 1500 libres gracias a un tiempo de 16.47.24.

Esta no sería la única prueba que De Valdés encararía. En la segunda jornada, celebrada esta misma mañana, la malagueña compitió en la preliminar de los 400 estilos, donde no consiguió clasificarse para la final. No fue suficiente el tiempo que obtuvo, 5:11.37, el 22º mejor.

Mañana, la nadadora fuengiroleña estará en la prueba de los 400 libres y pasado, en los 800. En la primera de ellas parte con el mejor tiempo, 4:05.93. Por lo que, es previsible que la malagueña vuelva a colgarse otra medalla. Algo que se traslada al 800 libres, ya que De Valdés es especialista en carreras de fondo, dada su predilección por las aguas abiertas. Modalidad en la que De Valdés compitió en el Mundial de Corea, donde se hizo con una 14ª posición en los cinco kilómetros.