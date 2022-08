Martín Molina: "Estamos con la cabeza puesta en el derbi, ese es nuestro primer objetivo"

Después de varias sesiones dobles el Conservas Alsur Antequera afrontará su primer amistoso de la pretemporada, eso sí, con muchas caras nuevas después de los ocho fichajes. La renovada plantilla de Chispi se medirá en Córdoba al Guadalajara este viernes. Un amistoso servirá como debut, entre otros, para Martín Molina, quien se enfundará por primera vez la elástica verde: "Va a ser un partido muy duro físicamente, pero nos va a venir muy bien para seguir con el trabajo que estamos haciendo en la pretemporada".

Además, el lateral derecho confesó que de momento se tiene que crear la química de equipo: "Nos estamos conociendo, porque con ninguno jugué antes, pero así es el trabajo de pretemporada. A seguir trabajando y a seguir mejorando para llegar lo mejor posible al primer partido de la liga". El veterano jugador con experiencia en Italia y España avisó que aunque no se conozcan al cien por cien están empezando a ser una familia: "La plantilla me recibió muy bien. Los chicos son increíbles, fueron todos muy amables y cordiales con la bienvenida. A algunos ya los conocía de haber jugado en contra. Contento por el recibimiento, así se hace todo más fácil. Me integraron super rápido al grupo".

Entre entrenamiento y entrenamiento, Martín admitió que aprovecha su tiempo libre para conocer su nueva casa: "Por Antequera muy bien, es una linda ciudad. Estuve en El Torcal conociendo la zona, tiene unos paisajes muy lindos. La ciudad es muy pintoresca y bonita". Volviendo a la parte deportiva, después de dos semanas de pretemporada, el jugador antequerano analizó cómo ve al equipo: "Las primeras semanas fueron bastante intensas, tanto en físico como en trabajo con la pelota".

Incluso aprovechó para mandar un mensaje en clave a sus rivales de esta temporada en División de Honor Plata: "Estamos haciendo una buena pretemporada y muy intensa, con entrenamientos de doble turno. Tocamos trabajo físico con gimnasio por la mañana y por la tarde más trabajo físico para terminar con trabajo con pelota. Están muy buenos los entrenamientos". Martín no dejó escapar la ocasión para halagar a su nuevo técnico: "Chispi lo está haciendo muy bien. Todo el equipo se lo está dejando todo en cada entrenamiento".

Justo queda menos de un mes para que el Conservas Alsur Antequera luche por su primera victoria en el campeonato liguero, en ese derbi andaluz tan esperado contra el Trops Málaga. Por eso, Martín aprovechó para hablar de los objetivos que se marcan los antequeranos: "Es hacernos fuertes en casa y no dejar pasar ningún punto. Luego tenemos otros objetivos, como el de meternos entre los cuatro primeros para estar dentro de la fase de ascenso y ahí ya se verá".

Si el combinado de Chispi quiere regresar a vivir el sueño de Liga Asobal, el Fernando Argüelles debe volver a ser crucial esta temporada, aunque el lateral argentino recordó algo muy importante: "Es una liga muy igualada, tenemos un grupo muy duro, con buenos rivales, como Puerto Sagunto, Alicante o Barça B. Son pabellones bastante difíciles, pero consiguiendo varios puntos fuera de casa se puede hacer algo muy bueno". Aunque tiene claro que el debut es un derbi, uno de esos partidos que no se debe perder: "Nuestro primer objetivo es Málaga, que además es un derbi. Estamos con la cabeza puesta en ese partido".