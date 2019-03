Media Maratón de Málaga: Horario, recorrido y cortes de tráfico

La 29ª Media Maratón Teatro Soho-CaixaBank Ciudad de Málaga se celebra este domingo 24 de marzo desde las 9:30 horas, con salida y llegada en el Paseo del Parque, novedad en el escenario de principio y fin. Se hace para la comodidad de los 7.500 corredores. Desde que allá a principios de los 90 la prueba salía desde Calle La Unión y llegaba a Campanillas hasta las mudanzas a Carranque, el Ciudad de Málaga y, ahora, el corazón de Málaga. Novedades para crecer.

MercaMálaga aportará 3.000 kilos de alimentos para ayudar a la distribución de una prueba que tendrá más de 300 voluntarios. El histórico Reyes Estévez estuvo en Málaga para promocionar la prueba con Caixabank. Cada día va creciendo en nivel participativo. Un cuarto de los atletas son extranjeros.

Horario

La prueba saldrá a las 9:30 horas. Los puntos de avituallamiento estarán disponibles en los kilómetros 5, 10, 13, 16, 19 y en meta. El control de la prueba quedará cerrado sucesivamente al paso por los kilómetros 5, 10, 15, 20 y en meta, pudiendo emplearse un tiempo máximo de 40 minutos, 1h. 20 minutos, 2 horas, 2h. 40 minutos y 2h. 50, respectivamente.

Recorrido

Paseo Central del Parque – Avda. Cánovas del Castillo – P.M. Ruiz Picasso (IDA) – P.M. Ruiz Picasso (VUELTA) – Avda. Cánovas del Castillo – Paseo de los Curas – Plaza de la Marina - Avda. Manuel Agustín Heredia – P.M. Antonio Machado – C/ Pacífico – Avda. Moliére – Camino de la Térmica – C/Pilar Miro – C/ La Unión Mercantil – C/ Villanueva de Algaidas – C/Villanueva de Tapia – Avda. Moliére – Camino del Pato – Avda. de los Guindos – C/ Luis Barahona Soto – C/Sor Teresa Prat - C/Federico Orellana – Avda. Juan XXIII – Avda. Ortega y Gasset – Cruz del Humilladero – C/conde del Guadalhorce – Avda. Aurora – Puente de las Américas – C/ Hilera – Puente de la Esperanza – Pasillo Santa Isabel – Avda. Rosaleda – C/Cruz del Molinillo – C/Ollerías – C/Carretería – C/Álamos – Plaza de la Merced – C/Alcazabilla – C/Cister – C/Molina Lario – C/Póstigo de Abades- Cortina del Muelle – Avda. Cervantes – Paseo Central del Parque.

Cortes de tráfico

El Paseo del Parque permanecerá cerrado al tráfico desde el sábado a las 20:00 horas hasta el domingo sobre las 17:00. Se recomienda evitar la circulación en la zona en la medida de lo posible, usar el transporte público y atender las indicaciones de la Policía Local.

Participación

Habrá 5.850 son hombres y 1.650 mujeres. Se han inscrito participantes de 53 países (1.376 son foráneos, más de un 25%), destacando 241 de Reino Unido, 67 de Italia y 60 de Francia como los países con más presencia.

Entre los participantes de postín, uno de los reyes de la prueba, El Mouaziz, estará en la salida con Mounir Elouardi junto a grandes fondistas malagueños como Javier Díaz Carretero, Cristóbal Ortigosa y Dani Pérez. En categoría femenina, Nazha Machrouh, Janine Lima, Lourdes González y la olímpica danesa Jessica Petersson son algunas de las favoritas de la prueba.