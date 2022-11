"¿Nervios? Que vengan", dice el tranquilo croata Borna Coric

“Si tengo unos días de descanso, quiero competir y jugar al tenis de nuevo. Quiero sentir esos nervios. ¿Cómo se manifiestan esos nervios? Necesito ir al servicio mucho, siento algo raro en el estómago. No podría explicar qué es", prosiguió.

“Pero, de nuevo, admito que me gusta. Me hace feliz y me hace sentir vivo. Si juego cinco torneos consecutivos entonces no me gusta tanto, pero en general, sí. Tener ese sentimiento es una de las razones por las que juego al tenis”, aseguró.