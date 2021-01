VÍDEO | Novak Djokovic prepara en Torremolinos el Open de Australia

Torremolinos se está convirtiendo en el lugar alternativo para lo tenistas de la élite mundial que realizan su preparación para la temporada 2021 en la Costa del Sol cuando el mal tiempo arrecia. Las pistas cubiertas del Patronato Municipal ya acogieron semanas atrás a Garbiñe Muguruza, que ya ha realizado en Málaga el grueso de su pretemporada a las órdenes de Conchita Martínez. Y este día de Reyes, mientras llovía, se podía ver a Novak Djokovic peloteando sobre la pista dura de las instalaciones, con un grupo de curiosos presenciando la sesión de trabajo del número uno del mundo. Así se puede ver en las imágenes que el propio Patronato colgaba en las redes sociales. Era un día señalado para la religión ortodoxa que practica Djokovic, el equivalente a la Navidad.

Djokovic pasa cada vez más largas temporadas en Marbella, donde sus hermanos tienen residencia y donde encuentra un hábitat ideal para trabajar y descansar cuando los rigores del ATP Tour lo permiten. Ha trabado buena relación con Alejandro Davidovich, algo que el tenista malagueño ha agradecido y ha confesado que le ha servido para subir su nivel competitivo, como ha refrendado en el tramo final de 2020, bordeando el Top 50 del ranking mundial. Quienes le han tratado de cerca comentan de Djokovic que es una personas bastante educada y afable, lejos de la imagen de enfant terrible que a veces transmite. En Puente Romano trabaja habitualmente, en estas dos semanas previas a viajar a Melbourne, donde, fechas más tarde a causa de la pandemia en vez del mes de enero habitual, se celebrará el Open de Australia de este año. Se entrena habitualmente también con otro tenista español, Mario Vilella, entre los 200 mejores del mundo.

En la Costa del Sol hay una buena colonia serbia. En su día el que fuera entrenador del Unicaja, Bozidar Maljkovic, fue un buen embajador. El ahora presidente del Comité Olímpico Serbio conserva su casa en Marbella y pasa periodos concretos. También el tristemente fallecido este año Radomir Antic vivió largas temporadas en Marbella. "Yo le dije que en Montecarlo, Niza y Cannes quería comprar piso antes, pero en el invierno es lluvia y viento, lluvia y viento. 'Vete a Marbella', le dije. Y ya lo ha dicho públicamente que piensa ir allá. Él siempre toma buenas decisiones. Es un tío que tiene muy claro lo que quiere. Cómo come, tiene un régimen estricto, no come carne apenas y entrena muy bien, con gran disciplina, es un trabajador. Sus dos hermanos, Marko y Djordje, viven en Marbella. Puede entrenar allí en el Puente Romano, allí todo el mundo entrena bien", decía meses atrás Maljkovic, en la primera ola de la pandemia, sobre Djokovic, con el que tiene buena relación.

Djokovic, ganador de 17 grand slams (ocho Open de Australia, un Roland Garros, cinco Wimbledon y tres US Open), a tres de Roger Federer y Rafa Nadal (20 ambos), acabó 2020 como mejor tenista del mundo, una vez más, y con el propósito de recortar en esa carrera simbólica por ser el tenista más laureado de su historia. A sus 33 años, aún tiene cuerda para rato y encuentra gasolina en la Costa del Sol.