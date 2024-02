Nueva exhibición y goleada del UMA Antequera en el Argüelles (4-0)

Un paso más hacia adelante en la competición. El CD UMA Antequera, con goles y seguridad defensiva, mantuvo su imbatibilidad como local gracias al noveno triunfo del curso. El 4-0 ante Levante UD FS permitió, además, sacar la espinita que quedó clavada, en la primera vuelta, con una dura derrota en Paterna. El plantel verde sigue centrado en competir cada partido con sus mejores ambas y no caer en el conformismo de verse en un puesto privilegiado de la tabla. La ambición, de ir a por más, está latente dentro del vestuario y se demuestra con estadísticas. El triunfo, en la 18ª jornada, le vale para encadenar la quinta fecha consecutiva del calendario liguero sumando de tres en tres. Su otra mejor racha se quedó en cuatro y se rompió con un empate con Wanapix Sala 10 Zaragoza. Otro choque solventado con éxito y a pensar ya en el próximo.

Los guerreros universitarios, en el Pabellón Fernando Argüelles, salta a la pista con mucha motivación y una intensidad extra con la que superan a su oponente. Volvieron a aprovechar los primeros minutos para tomar ventaja en el marcador. Alvarito levantó la cabeza, vio a Óscar dentro del área y el 21 solo tuvo que colocar el pie para enviar el esférico al fondo de la red (1-0). Un tanto importante para encarar con algo más de tranquilidad una cita nada sencilla. El conjunto granota recurrió a los saques directos del portero al pívot, a las rápidas transiciones y a acciones uno contra uno en banda, especialmente, de Juanico. Este estilo de juego le mantiene en la lucha por el play-off y no renunció a él en la cancha del líder. Supo encajar el 1-0 y aguantó las ocasiones que se generaron en su área.

Raúl Jiménez estuvo bastante exigido. Quique Hernando, Alan De Candia y Alvarito, con una sutil vaselina un poco desviada, intentaron batir al guardameta. No lo lograron. Nando tampoco. El pívot malagueño, quizás, fue el que más cerca estuvo del segundo tanto. Se estrelló con el guardameta a la hora de finalizar un rápido contraataque. En el otro lado de la pista, Conejo estuvo soberbio. Atento a lo que sucedía en el partido y acertado cuando tuvo que intervenir. La portería a cero la mantuvo al descanso. Solo Peléh tuvo un chut al poste como la ofensiva más clara generada por la formación de Carlos Márquez. La segunda mitad arrancó con buenas sensaciones, de nuevo, para la escuadra anfitriona. Cobarro tuvo dos lanzamientos en los que no les dio ni la fuerza ni la dirección correcta.

Levante no bajó los brazos, trató de seguir dentro de la disputa por el encuentro y su mayor verdugo fue Conejo. El guardameta de Coín estuvo rapidísimo a la hora de achicar espacios en un remate, dentro del área, de Peléh. Desvió lo justo el balón y desactivó una acción peligrosa cerca de su portería. Burrito, al contragolpe, decidió disparar él al no ver claro el pase al segundo palo a Quique Hernando y no pudo ampliar la diferencia en el electrónico. Costó marcar un segundo tanto. Hubo que esperar al minuto 32. Leandrinho se reencontró con el gol en una excelsa definición. Colocó la pelota lejos del alcance de Raúl Jiménez y alivió el camino a un nuevo triunfo. El pívot brasileño había estado los tres últimos envites de Liga sin marcar.

El técnico visitante buscó el cambio de dinámica que provoca la utilización de la ofensiva de cinco con portero-jugador, pero no le funcionó y se produjo la sentencia definitiva por medio del 3-0 de Burrito en un lanzamiento a placer tras un robo y el 4-0 de Alvarito con un preciso golpeo de área a área. El CD UMA Antequera sumó tres puntos importantes para continuar en el primer puesto de la clasificación en la categoría de plata y coger impulso antes de afrontar dos semanas complicadas en las que tendrá que jugar primero en Castellón, el próximo sábado 10 de febrero, y luego en la cancha de Full Energía Zaragoza el día 17.

Ficha técnica

CD UMA Antequera: Conejo (P), Alvarito, Burrito, Óscar y Cobarro. También jugaron: Mario Almagro (P), Miguel ©, Alan De Candia, Davilillo, Nando, Quique Hernando, Leandrinho, Campano y Kiko.

Levante UD FS: Raúl Jiménez (P), Cayetano, Peléh, Juanico y Pablo García. También jugaron: Pau Peiró (P), Mario Cárceles, Parreño, Julián, Pedrito, Mauro Sánchez y Nonato.

Goles: 1-0 Óscar (3’), 2-0 Leandrinho (32’), 3-0 Burrito (38’) y 4-0 Alvarito (39’).

Árbitros: Joel García y Javier García. Amonestaron a Quique Hernando por los locales y a Cayetano y Pedrito por los visitantes.

Pabellón Fernando Argüelles.