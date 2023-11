Ouassim Oumaiz se clasifica para el Europeo de cross

El malagueño Ouassim Oumaiz consiguió un brillante tercer puesto en el XXIX Cross Internacional de Soria, a la vez Nacional de clubes, por detrás del atleta burundés Rodrigue Kwizera, del club Playas de Castellón, que llegaba al monte Valonsadero tras ser tercero en Atapuerca e Itálica, y ganó el sprint final al keniata Hillary Chepkwoni. Tras ellos llegó el atleta nerjeño (24 años), que disputaba su primer cross de la temporada. La prueba era clasificatoria para el Europeo de la categoría, que se disputará en Bruselas el próximo 10 de diciembre. Se repartieron el 50% de las plazas en categoría absoluta y las consiguieron Ouassim Oumaiz, Nassim Hassous y Sergio Paniagua en hombres y otras tres mujeres: Marta García, Carolina Robles y Irene Sánchez-Escribano.

"Venía a por el objetivo de clasificarme directamente e intenté pelear por la carrera, viendo cómo habían corrido en Atapuerca e Itálica, venía a machacar al oponente y a intentar desgastarle tras haber corrido ellos mucho. Lo he conseguido pero a la vez no, me he cansado mucho en los últimos tramos de carrera", señalaba tras la carrera el fondista malagueño: "Me esperaba ganar, la táctica me salió regular, intenté desgastar a los oponentes y lo conseguí pero me quedé tocado. Me faltaban carreras en las piernas. Iba a correr Itálica pero Antonio [Serrano, su entrenador] me dijo que me esperara mejor a este cross y estoy muy contento. Ahora, a por el Europeo".

Eso sí, Ouassim dejaba claras sus prioridades competitivas, que pasan por sacar el billete para París y competir en los Juegos. "Quería correr el Europeo, pero no lo estoy preparando específicamente. Mi objetivo, claramente, son los Juegos Olímpicos y ese Campeonato de España de verano en 5.000 que me dé el pase. Pero a corto plazo, este Europeo y alguna carrera en pista cubierta para coger chispa pero son los Juegos el objetivo, es lo que llevo soñando desde niño", señalaba el malagueño.