Tete y Crispi, la dupla de la pista quiere volver a hacer milagros en el banquillo

Quedan pocas horas para que la pelota vuelva a rodar sobre el parqué del Fernando Argüelles, el fortín del BeSoccer UMA Antequera. Será este viernes a las 19:30 horas ante Osasuna. Así lo reconoce su entrenador Tete: "Nosotros estamos muy contento donde estamos. Estamos muy agradecidos a estas 14 temporadas que llevamos en Antequera. Nuestro pabellón es el Fernando Argüelles y ahí hemos hecho unas gestas que se nos van a quedar en nuestra retina y en la memoria para siempre. Hemos vivido tres ascensos en el Fernando Argüelles y uno en el Martín Carpena por la pandemia. Evidentemente nosotros estamos muy felices de la sede que tenemos y nos sentimos muy identificados con el proyecto de Antequera". El míster universitario, cordial como siempre, no desvela si espera que algún día Málaga apueste por su equipo de fútbol sala y le traiga a jugar a su Complejo Deportivo Universitario.

Nacho acaba de dejar el vestuario del combinado verde impoluto para el regreso a Primera División, pero antes de que suene el pitido inicial, es necesario echar la vista atrás, porque el UMA Antequera viene de hacer una campaña... se podría decir "histórica" con la conquista de la Copa del Rey y el regreso a la élite del fútbol sala nacional. Tete lo explica: "El año pasado a principio de temporada soñábamos con el ascenso, sabíamos que iba a ser super difícil, pero era una cosa que no era fácil, era alcanzable, ascender puede ser alcanzable porque ya lo habíamos conseguido tres veces y todos sonábamos eso".

Sin embargo, estos universitarios creyeron demasiado y se sentaron en la mesa de los grandes, así es el deporte. "Nuestro objetivo era luchar por eso, pero lo de ganar un título en ninguno de mis mejores sueños...", añade el técnico de Nueva Málaga, quien se sincera: "Hubiera apostado la hipoteca de mi casa que pierdo la casa si me dices que voy a ganar un título y la pierdo, porque no se nos pasaba por la cabeza". Al lado, su fiel escudero antes en la pista y ahora en el banquillo, Crispi sigue ejerciendo de cierre para tapar cualquier pérdida de su número 10.

Con una sonrisa de pícaro el antiguo dorsal 6, Crispi, confiesa cuando se comenzó a creer que era posible alzar el título: "En Jaén sí lo soñábamos, pero en la habitación de la Final Four", aunque Tete vuelve a tirar de humildad: "Pero ya estar en una Final Four también era una cosa inalcanzable porque solo lo consiguió Betis dos años antes y la jugó como equipo de Primera, porque al haber pandemia no hubo Copa del Rey y la jugó al año siguiente". Se nota que son dos amigos recordando viejos tiempos. El actual mejor entrenador de Segunda División la campaña anterior es sincero al confesar que no se imaginaba "en la vida ni la Final Four, ya el título mucho menos, era un sueño... algo épico".

Tete debutaba la temporada pasada tras la retirada de Moli, quien le sigue observando aunque sea desde la grada, y fue llegar y besar el santo, pero ¿qué hubiera pasado si el equipo no hubiese conseguido el ascenso?: "No hubiera sido un fracaso para nada. Desde un primer momento nuestro objetivo estaba muy claro: jugar los play off y optar a ascender. Eso es lo que nos marcamos en pretemporada y en ello estábamos, conseguimos jugar los play off y no es que nos relajáramos diciendo ya hemos conseguido el objetivo, no, queríamos más, pero ascender es muy difícil. Solo ascienden dos y éramos 18 equipos los que estábamos intentado ascender. Lógicamente el no conseguir optar a ascender si hubiera sido un fracaso para mí, para el cuerpo técnico y para la plantilla".

Junto a él decidió contar con Crispi, quien recuerda así aquella llamada: "La recibí con mucha ilusión y muchas ganas, era y es un reto bonito, porque nos conocemos de hace muchos años, tenemos mucha confianza, mucha complicidad. Todo es super fácil en el día a día y las vivencias que hemos tenido como jugador ahora experimentarlas como entrenador perteneciendo al cuerpo técnico... bueno si es algo que me imaginaba cuando me iba a retirar, pero cuando se ha hecho realidad.... ni en mis mejores sueños lo que hemos conseguido hasta ahora lo había soñado".

El segundo de a bordo de la nave verde deja claro cuál es el objetivo de esta temporada que está a punto de arrancar: "El reto es claro para el cuerpo técnico y el club, el reto es mantenernos en Primera sí o sí. Estamos convencidos y confiados desde el minuto uno que comenzó la pretemporada que este año lo vamos a conseguir. Ese es el camino, luego es cierto que la competición nos pondrá en nuestro sitio, pero después de lo que conseguimos el año pasado el crecimiento a nivel anímico y de autoestima es superlativo y estamos preparados para competir en Primera y no tenemos ningún tipo de duda".

El mundo del fútbol sala calificó hace unas temporadas al UMA Antequera como un equipo ascensor, porque sube y al año siguiente baja, aunque Tete confía en que ese adjetivo muera esta temporada: "Es una realidad, es muy difícil lo que estamos haciendo, es verdad, pero también hay que ser consecuentes y algo se está haciendo mal, porque siempre que subimos bajamos muy rápidamente. Por eso mismo, este año creemos que vamos a conseguir el objetivo de la permanencia y el calificativo ese debemos borrarlo porque estamos seguros de que si somos capaces de consolidar el proyecto en Primera va a haber UMA Antequera en Primera para varios años. El hecho de permanecer un año en Primera con el actual bloque, evidentemente sufrirá alteraciones, porque si nos mantenemos nos van a robar a tres o cuatro jugadores fijo, será que hemos hecho muy bien las cosas, hemos trabajado muy bien, pero estoy seguro de que el proyecto se va a consolidar y vamos a disfrutar mucho desde otro prisma de la Primera División".

"En eso estamos, todos creemos, no nos ponemos ninguna meta, sabemos que nuestro objetivo es la permanencia, pero cuando empiece la temporada nos va a decir dónde debemos estar", añade el técnico verde con una mirada brillante que demuestra rabia y ganas de demostrar de lo que es capaz su equipo. Sus jugadores describen a Tete como una persona cercana, por eso no desaprovechó la oportunidad de llamar una temporada más a sus filas a esos valientes que van al Argüelles cada fin de semana: "La afición es super importante porque es el sexto hombre, es el aliento a los jugadores, lo que les hace motivarse. Mis jugadores cuando ven que están casi todas las sillas ocupadas se ven respaldados y dan ese plus que tienes que dar cuando hay tanta igualdad y te hace decantar la balanza hacia un lado o hacia otro. Es importantísimo si queremos conseguir el objetivo que la afición nos apoye, nos siga y nos aliente, porque si no va a ser muy difícil ya conseguirlo, con ellos es un poco más fácil".

Será su primera temporada como primer entrenador en Primera División, aunque ya estuvo en la última aventura acompañando a Moli como segundo. ¿Qué diferencias ve con esa plantilla el actual míster malagueño?: "Ahora tenemos una plantilla más extensa, con mucha más experiencia, de aquel equipo quedan cuatro o cinco jugadores y con esta será la tercera vez que estén en primera, quieras que no tienen un bagaje ya y sobre todo lo que vivimos el año pasado ha hecho crecer muchísimo a todo el bloque, tanto a los jugadores como al cuerpo técnico. Conseguir un título a nivel nacional nos ha hecho coger una confianza que nos va a hacer jugar de tú a tú con cualquier equipo. Además de la profundidad de banquillo que antes no teníamos".

Si el conjunto universitario quiere seguir haciendo historia y conseguir mantenerse dos temporadas seguidas en la máxima categoría será crucial el bien ambiente que transmite el vestuario, Crispi desvela quién es el culpable: "En que esto sea una familia tiene mucho mérito Moli, es quien trajo esa filosofía hace muchísimos años y esta nos ha llevado a conseguir muchos éxitos. Nosotros hemos seguido el mismo camino y la misma línea. Gente joven, responsable, estudiante, con una humildad increíble que hace equipo; eso es lo que queremos dentro del vestuario. Cuando hemos ido a planificar la plantilla esa ha sido nuestra filosofía y así es como se consigue, hasta ahora hemos ido acertando. Ese es el objetivo para que un equipo funcione debe ser una familia y así lo demuestran día a día". El dorsal 6 observa al 10 y se acuerda de Moli: "Sigue su filosofía en la cohesión de grupo y juego limpio. Moli es nuestro maestro, pero también tiene otras ideas que a mí también me identifican como es el atrevimiento, la creatividad y el divertirse sobre la pista que inculcó también Moli, pero él tiene su seña de identidad que demostró como jugador y sigue como entrenador".

Todo preparado para que comience la cuarta aventura de un equipo joven, ilusionado y con ganas de demostrar cosas que repleto de estudiantes quiere vivir el sueño de Primera División una temporada más, con la opción de que sean dos seguidos. Ante de saltar a su debut en la élite, el capitán del barco manda un mensaje a los más jóvenes: "En la final del ascenso había nueve malagueños de los 12 que formaron la foto. La Primera División es muy exigente y debemos ir paso a paso. Sabemos que si hace falta podremos tirar de ellos y no defraudarán", es su mensaje a la cantera. Ahora sí, primer examen este viernes a las 19:30 en casa ante el Osasuna Magna.