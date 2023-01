Paula Ruiz deja la natación a los 23 años

"Quiero comunicaros que empiezo un nuevo camino alejada del deporte de alto nivel. Muchos sois los que me habéis preguntado durante éste tiempo, la verdad es que no os podía decir nada, porque ni yo lo sabía...

Después de intentar entrenar fuera de España y no encontrar el apoyo necesario por parte de la RFEN , lo he pensado mucho y finalmente esta es mi decisión. Desde mi primera clasificación con 12 años, hasta la última para los Juegos Olímpicos Tokio'20-21, siempre he cumplido rigurosamente con los criterios de selección, en cada campeonato donde he acudido, año tras año", lamentaba Paula Ruiz: "No me quiero quedar con mal sabor de boca, porque no sería justo, he sido muy afortunada por tener en mi camino gente maravillosa, que llevo conmigo y por todo lo que me ha aportado este deporte".

"Empiezo dando las gracias a todos aquellos que en algún momento estuvisteis en mi equipo, donde yo también formé parte del vuestro, patrocinadores, clubes, técnicos... vosotros sabéis quienes sois. El deportista individual tiene que formar un equipo de trabajo, en el cual se crean vínculos muy intensos, se crean familias, sin vosotros no hubiera sido posible", afirmaba Ruiz, que desglosaba los agradecimiento: "Empiezo contigo, Francisco Jaime Muñoz gracias por estar siempre a mi lado, pedazo de profesional, estaré siempre en deuda, no he conocido a una persona tan buena en mi vida. Eloy Cornejo Pérez puede que pasen meses sin hablarnos, pero siempre te tengo cerca, en mis recuerdos deportivos siempre estarás, hemos trabajado duro, las series con más intensidad las hice contigo, pero siempre sacando hueco para las risas. Gracias por todo. Emilio García León no me olvidaré nunca del apoyo humano que me diste en mi peor momento deportivo, yo sabía a la puerta que tocaba, un besazo, grande. Dar gracias al Club Náutico Sevilla por hacerlo posible, gran club. José Eduardo Hernández Fernández un grande de las Aguas Abiertas, siempre has tenido palabras de cariño hacia mi, gracias de verdad. Alfonso Wucherpfennig, todas las veces que has difundido mis resultados, entrevistas, convocatorias... Agradecerte el apoyo que das a este deporte, toda una vida dedicada a esto, mil gracias".