Personalidades y ambiente en Ciudad Jardín

No todos los días hay una final europea de clubes en Málaga. De hecho, muy pocos. Por ello, era obligada la presencia de las distintas autoridades. En Ciudad Jardín estuvieron el alcalde, Francisco de la Torre, que hizo entrega de varios obsequios a las colegiadas lituanas y al delegado portugués de la EHF, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, así como representantes de la Junta de Andalucía. Las tres instituciones han apoyadofinancieramente la aventura europea del Rincón Fertilidad, que ha generado un gasto extraordinario por diversos conceptos.

Los 400 espectadores que acudieron al pabellón malagueño no pararon de animar durante todo el partido. La sensación es bastante diferente cuando hay público en la grada respecto a cuando no, aunque la cantidad no sea la deseada. Será un factor que el Lokomotiv no tendrá a su favor en la vuelta.