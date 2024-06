El Puerto Malagueño, una cuna de futbolistas y de éxitos

La realidad de los clubes modestos es de trabajar por amor al fútbol y de recibir poca recompensación tangible a cambio más que compensaciones por los gastos derivados de su actividad y el cariño de los niños en etapas formativas y de los padres de estos, pero a veces el deporte te recompensa con unos éxitos no habituales por la presencia de las canteras de los grandes equipos profesionales, pues esto es lo que ha sucedido esta temporada en el Puerto Malagueño, uno de los referentes de la ciudad en el balompié formativo, y, como consecuencia, este periódico ha hablado con Juan Manuel Liñán García, presidente del conjunto, más conocido como 'Tito'.

La primera de las alegrías, que se han llevado en la barriada de Ciudad Jardín, es que su benjamín se ha proclamado campeón de Andalucía, sobre lo que el directivo comentó: "Para el club, es un orgullo y ha sido un disfrute durante toda la temporada de ver a esos niños jugar al fútbol porque tiene un nivel increíble. Muchos equipos de Andalucía y de fuera están ya detrás de ellos para llevárselos".

Después de esto, también recibieron una alegría triple con un hecho insólito en el mundo del deporte, porque su juvenil División de Honor se jugaba en la última jornada la permanencia ante el Algeciras CF y de este resultado dependía también que se pudiese consumar el ascenso de sus otros equipos de esta edad formativa que estaban en categorías inferiores. Respecto a esto, Juan Manuel comentó: "Pues la verdad es que los cuerpos reaccionan de forma muy distinta. Yo he vivido unas cuantas semanas de una tensión importante. Cuando llegó el día del partido que casi no lo vi, veía ratos por mi cuerpo y me iban contando los chavales y los padres. Fue apoteósico. Aparte, yo creo que ha sido uno de los días que más gente ha entrado a ver un partido de la semana. Teníamos la grada llena, lateral, todo el mundo animando al equipo".

Uno de los grandes problemas de los clubes formativos es que cuando van saliendo jugadores diferenciales, como fruto de su trabajo como entrenadores y del talento innato y esfuerzo del niño, es que siempre llegan los grandes equipos para hacerse con ellos, pero, desde el corazón de Ciudad Jardín, no ven esto con malos ojos: "Eso es una alegría. Es el objetivo que tiene el club. Nosotros tenemos aquí casi 600 niños, 29 equipos, más la escuela, nuestra misión es que los chavales a través del deporte puedan seguir progresando e intentar darle las herramientas para ver si le podemos dar a alguno a un futuro importante en el fútbol, siempre una alegría".

Sin embargo, en lo que afecta directamente a estas entidades, hay clubes profesionales que hacen bien las cosas y otros que, al parecer, dejan mucho que desear en este aspecto: "Hay clubs que te respetan. Un convenio donde hay por objetivos del futbolista en un futuro, ya sea llegar al filial o llegar al primer equipo, jugar una serie de partidos con algunas de estas categorías, pues sí te dan una compensación económica y hay otros que se limitan a los derechos de formación que te reconoce la FIFA, que son cantidades distintas. El Villarreal y el Atlético de Madrid siempre han querido hacer las cosas por las buenas. Tienen un contrato con el club por tres futbolistas. Y bueno, eso siempre estamos hablando de que un futbolista llegue al siguiente nivel como jugar en la selección sub 21 o similar. A partir de ahí, si hay una cantidad de criterio, igual que cuando el club que se llevan el jugador y no te dan ni las gracias, como el Granada CF, que se ha llevado de una vez a siete futbolistas y después está el Málaga CF, que con ellos hemos trabajado desde que llegó Manel Casanova. Hemos tenido un convenio donde nos daban una cantidad de ayuda aparte de los jugadores que se pudiera llevar. Normalmente, siempre se han llevado más jugadores, pero bueno, nosotros somos conscientes porque somos de Málaga y malaguistas y que donde mejor se desarrolla un futbolista es estando con su familia. Entonces nosotros apoyamos siempre teniendo en cuenta de que nosotros no podemos decirle a un futbolista lo que debe hacer. Es una decisión de los padres porque son menores y nosotros podemos aconsejar si alguno nos pide consejo, pero nunca podemos interferir en la decisión que tome un padre o una madre".