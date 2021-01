"Quiero adaptarme lo más rápido posible"

El nuevo fichaje del BeSoccer Uma Antequera Dani Airoso ha sido presentado como nuevo elemento del equipo que dirige Moli. El brasileño, de 21 reconoció que usa "más la pierna izquierda, pero también la derecha" y señaló que quiere "aportar lo máximo al equipo. Soy un jugador de uno contra uno y espero aportar goles y asistencias".

Airoso llega cedido por el Palma y dijo estar en sintonía con el equipo después de su primer entrenamiento a las órdenes de Moli: "Quiero adaptarme lo más rápido que pueda y ayudar a los compañeros a permanecer en Primera División si puede ser con goles, mejor. Seguí todos los partidos del UMA. El míster me ha dicho que sea feliz, que me adapte. Vine aquí por la importancia del fútbol sala español. Me gustó conocer a mis compañeros, aportaré mis ganas de ganar, mis regates...". El atacante citó a Dyego, jugador brasileño del Barcelona, como uno de sus futbolistas inspiradores.

Por su parte, el entrenador de los antequeranos, Manuel Luiggi, Moli, se mostró contento por el refuerzo: "Espero que se adapte pronto al ritmo de la competición, ha visto al equipo. Tenemos muchas referencias de él, hemos visto muchos vídeos. Es una incorporación importante para el equipo, estoy contento con los chicos por cómo compiten", dijo y añadió: "Le exigimos a la junta directiva que teníamos que tener un refuerzo más, por la dureza de la Liga, porque vean que el equipo no se duerme, que ambiciona esta categoría. Antequera y Málaga provincia se merecen una equipo en la Primera División".

Por último, el técnico expresó algunas de sus esperanzas con la incorporación de Airoso: "Por las cualidades que tiene, cuando vea el trabajo y como hay que desarrollarlo, espero que aporte habilidad. Es ambidiestro, sale para los dos lados. Será una aportación importante y dificultará mucho a los rivales. Hay que exigirle, sabe que hay que replegar rápido y tiene que adaptarse a los sistemas de ataque y defensa. Él está dispuesto a todo, no será difícil".