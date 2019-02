“La pista cubierta es ideal para acercarse al atletismo”

Raúl Chapado (Ávila, 1970) es la nueva cara en la presidencia de la Federación Española de Atletismo, símbolo del cambio tras el largo mandato de Odriozola. El nuevo mandamás del atletismo español habla con Málaga Hoy antes del Campeonato de España de atletismo en pista cubierta, que arranca este sábado en Antequera. Ex saltador de triple de élite, ahora aporta sus conocimientos sobre el atletismo en los despachos.

–¿Por qué se elige Antequera para este campeonato?

–Es una de las grandes pistas cubiertas del país para grandes eventos, en 2015 ya se celebró un gran Campeonato con un récord en el que se pasó por primera vez de los 17 metros en triple salto. Me lo batieron a mí (risas). Lo recuerdo con alegría, después de 17 años que te rebasen es buena señal de que el atletismo progresa. El atletismo español viene fuerte, por ejemplo una prueba como el 60 lisos femenino, con cinco mujeres por debajo de 7.40, una de ellas, Maribel Pérez, andaluza. Se reparten coronas de campeones de España y el billete al Europeo de Glasgow de principios de marzo.

–Parece que se ha diversificado el atletismo español. Sin el 1.500, pero sí un abanico cada vez más grande.

–El triple femenino, por ejemplo, tiene a Ana Peleteiro pero también a Patricia Sarrapio, María de Vicente, aunque no hará el triple en Antequera, Fátima Diamé... Es una prueba en la que no hay demasiada tradición, pero Peleteiro fue el año pasado medalla europea y mundial. Es una buena noticia. Tenemos lanzadores como Borja Vivas, que ha conseguido medallas como antes Manolo Martínez. Si de algo puede presumir España es de la profundidad, riqueza y variedad de su atletismo, prácticamente en cada especialidad. Borja ca a hacer un esfuerzo, fue operado de la rodilla a final de la temporada pasada. Ha tenido una recuperación con unas molestias, pero por qué no verle otra vez ganando el título compitiendo con su gran rival, Carlos Tobalina.

–¿Habrá buen nivel en Antequera?

–Todos tienen que venir si quieren ir a Glasgow. Bruno Hortelano o Samuel García decidieron no hacer pista cubierta, pero el resto del plantel, salvo algún problema físico, estará en Antequera y va a estar compitiendo para pelear el billete Glasgow.

–Hablábamos de Borja Vivas, buque insignia del atletismo malagueño, y este invierno asistimos a la irrupción de Oussaim Oumaiz, atleta de Nerja que fue subcampeón de Europa sub 20 de cross.

–Que un chico menor de 20 años esté peleando con la gran figura del atletismo europeo ahora mismo, Jakob Ingebrigtsen, que el fin de semana batió el récord de Europa y estuvo a punto de batir el del mundo sub 20 de 1.500, con 3.36, te da el matiz de la calidad que tiene este atleta. Joven, irreverente como todos los jóvenes de ahora, no respeta los límites y es una buena noticia. Cuando le ves competir le ves esa sonrisa de que disfruta.

–¿Qué ofrece de especial la pista cubierta?

-Particularmente, como atleta y como presidente, creo que alguien que no se acercó al atletismo es el escenario ideal, estás cerca del atleta, se siente, se oye cada grito, cada chasquido. Se tiene al atleta más cerca y lo hace más emocionante. La conexión con el público es importantísima. En Madrid la semana pasada en la reunión de Gallur tuvimos que poner el “no hay billetes” y aquí nos pasa lo mismo. El pabellón de Antequera va a estar lleno y vamos, incluso, a tener que colocar gradas supletorias para acoger a más espectadores porque la capacidad es limitada. Va a haber algo mágico.

–¿Cómo repercute económicamente para Antequera y la provincia?

–La previsión es un impacto económico de 700.000 euros de manera directa, a través de pernoctaciones y comidas, y casi un millón más en difusión de la marca. Tener una ciudad como Antequera, con una parte patrimonial importante, el clima que tenéis aquí en esta región... Va a ser algo superior a lo que fue en Salamanca o Madrid, donde se difumina más el impacto. Por cada euro invertido hay 20 euros de retorno creo que es algo muy bueno.

–¿Para cuando un gran evento en el Ciudad de Málaga?

–Debo decirle que estuvimos 15 días hace poco, en septiembre, con el Campeonato del Mundo Master, que es verdad que no es élite pero que es la élite del atletismo social como lo llamamos. Hubo aquí 8.500 participantes, una experiencia que recordaré toda la vida porque hubo mucho trabajo con tres o cuatro pistas simultáneas, con un impacto para la región de casi 30 millones de euros... Málaga siempre va a ser un referente. Se ha cambiado ya la pista a sintética, es un estadio maravilloso. Tenemos que convivir con el fútbol, el gran hermano, pero todo lo que sea venir a Málaga es tener una garantía de buenas condiciones.